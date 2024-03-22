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В Польше подожгли мужчину, спавшего на остановке

В Польше подожгли мужчину, спавшего на остановке - РИА Новости, 22.03.2024

В Польше подожгли мужчину, спавшего на остановке

Житель польской Лодзи поджег мужчину, спавшего на остановке трамвая, тот скончался, сообщает радиостанция "Радио Лодзь". РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:45

2024-03-22T14:45

2024-03-22T16:05

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ВАРШАВА, 22 мар - РИА Новости. Житель польской Лодзи поджег мужчину, спавшего на остановке трамвая, тот скончался, сообщает радиостанция "Радио Лодзь". "Полицейские задержали 33-летнего мужчину, который поджег другого мужчину, спавшего ночью на остановке трамвая на улице Поморской", - говорится в сообщении. Отмечается, что от полученных ожогов пострадавший скончался. О происшествии сообщила полицейским жительница Поморской улицы, которая через окно заметила горящего человека. "После того, как его потушили пожарные, мужчина больше не подавал признаков жизни", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, задержанный обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Это преступление карается лишением свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения.

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в мире, польша, лодзь