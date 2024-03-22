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В Польше подожгли мужчину, спавшего на остановке - РИА Новости, 22.03.2024
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14:45 22.03.2024 (обновлено: 16:05 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/polsha-1934941541.html
В Польше подожгли мужчину, спавшего на остановке
В Польше подожгли мужчину, спавшего на остановке - РИА Новости, 22.03.2024
В Польше подожгли мужчину, спавшего на остановке
Житель польской Лодзи поджег мужчину, спавшего на остановке трамвая, тот скончался, сообщает радиостанция "Радио Лодзь". РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:45
2024-03-22T16:05
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ВАРШАВА, 22 мар - РИА Новости. Житель польской Лодзи поджег мужчину, спавшего на остановке трамвая, тот скончался, сообщает радиостанция "Радио Лодзь". "Полицейские задержали 33-летнего мужчину, который поджег другого мужчину, спавшего ночью на остановке трамвая на улице Поморской", - говорится в сообщении. Отмечается, что от полученных ожогов пострадавший скончался. О происшествии сообщила полицейским жительница Поморской улицы, которая через окно заметила горящего человека. "После того, как его потушили пожарные, мужчина больше не подавал признаков жизни", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, задержанный обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Это преступление карается лишением свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения.
https://ria.ru/20230510/ubiystvo-1870720563.html
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в мире, польша, лодзь
В мире, Польша, Лодзь
В Польше подожгли мужчину, спавшего на остановке

Житель польской Лодзи поджег мужчину, спавшего на остановке

© Фото : Policja ŁódzkaЗадержанный житель Лодзи, который поджег мужчину, спавшего ночью на остановке трамвая на улице Поморской в Польше
Задержанный житель Лодзи, который поджег мужчину, спавшего ночью на остановке трамвая на улице Поморской в Польше - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : Policja Łódzka
Задержанный житель Лодзи, который поджег мужчину, спавшего ночью на остановке трамвая на улице Поморской в Польше
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ВАРШАВА, 22 мар - РИА Новости. Житель польской Лодзи поджег мужчину, спавшего на остановке трамвая, тот скончался, сообщает радиостанция "Радио Лодзь".
«
"Полицейские задержали 33-летнего мужчину, который поджег другого мужчину, спавшего ночью на остановке трамвая на улице Поморской", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от полученных ожогов пострадавший скончался.
О происшествии сообщила полицейским жительница Поморской улицы, которая через окно заметила горящего человека. "После того, как его потушили пожарные, мужчина больше не подавал признаков жизни", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, задержанный обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Это преступление карается лишением свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения.
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