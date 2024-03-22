https://ria.ru/20240322/podzhog-1935011631.html

Жительницу Дзержинска, пытавшуюся поджечь урну, направили к психиатру

Жительницу Дзержинска, пытавшуюся поджечь урну, направили к психиатру - РИА Новости, 22.03.2024

Жительницу Дзержинска, пытавшуюся поджечь урну, направили к психиатру

Жительницу Дзержинска, которая пыталась устроить поджог на избирательном участке, направили на психиатрическую экспертизу в больницу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T18:15

2024-03-22T18:15

2024-03-22T18:15

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар – РИА Новости. Жительницу Дзержинска, которая пыталась устроить поджог на избирательном участке, направили на психиатрическую экспертизу в больницу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее МВД региона сообщало о том, что 16 марта в Дзержинске была задержана женщина, которая намеревалась устроить салют на избирательном участке. При досмотре полицейские изъяли у нее 16-залповый фейерверк, зажигалку и сотовый телефон. Женщина рассказала, что действовала по указанию телефонных мошенников, которые перед этим заставили ее взять кредит на 1 миллион рублей. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Также сообщалось о наличии у задержанной "заболевания" и ходатайстве перед судом о проведении амбулаторной психиатрической экспертизы. "По решению суда женщину поместили в лечебное учреждение на 30 дней для прохождения психиатрической экспертизы", - рассказал собеседник агентства. В Дзержинском городском суде отказались комментировать принятое решение, сославшись на защиту личных данных. Ранее облизбирком сообщил, что председатель участковой избирательной комиссии в Дзержинске в субботу пресекла попытку поджога урны на избирательном участке. Женщина перед этим с кем-то разговаривала по телефону. Сотрудники полиции, дежурившие на месте, увезли задержанную для выяснения всех обстоятельств. Работа на участке продолжилась в штатном режиме, оборудование для проведения выборов не было повреждено.

https://ria.ru/20240320/kraska-1934494178.html

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происшествия, выборы президента рф