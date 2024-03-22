Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Дзержинска, пытавшуюся поджечь урну, направили к психиатру - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
18:15 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/podzhog-1935011631.html
Жительницу Дзержинска, пытавшуюся поджечь урну, направили к психиатру
Жительницу Дзержинска, пытавшуюся поджечь урну, направили к психиатру - РИА Новости, 22.03.2024
Жительницу Дзержинска, пытавшуюся поджечь урну, направили к психиатру
Жительницу Дзержинска, которая пыталась устроить поджог на избирательном участке, направили на психиатрическую экспертизу в больницу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T18:15
2024-03-22T18:15
выборы президента россии — 2024
происшествия
выборы президента рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_465c6b96310b667a22b2cd06538a72a4.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар – РИА Новости. Жительницу Дзержинска, которая пыталась устроить поджог на избирательном участке, направили на психиатрическую экспертизу в больницу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее МВД региона сообщало о том, что 16 марта в Дзержинске была задержана женщина, которая намеревалась устроить салют на избирательном участке. При досмотре полицейские изъяли у нее 16-залповый фейерверк, зажигалку и сотовый телефон. Женщина рассказала, что действовала по указанию телефонных мошенников, которые перед этим заставили ее взять кредит на 1 миллион рублей. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Также сообщалось о наличии у задержанной "заболевания" и ходатайстве перед судом о проведении амбулаторной психиатрической экспертизы. "По решению суда женщину поместили в лечебное учреждение на 30 дней для прохождения психиатрической экспертизы", - рассказал собеседник агентства. В Дзержинском городском суде отказались комментировать принятое решение, сославшись на защиту личных данных. Ранее облизбирком сообщил, что председатель участковой избирательной комиссии в Дзержинске в субботу пресекла попытку поджога урны на избирательном участке. Женщина перед этим с кем-то разговаривала по телефону. Сотрудники полиции, дежурившие на месте, увезли задержанную для выяснения всех обстоятельств. Работа на участке продолжилась в штатном режиме, оборудование для проведения выборов не было повреждено.
https://ria.ru/20240320/kraska-1934494178.html
https://ria.ru/20240318/arest-1933895321.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_22b8b964731304ac7d06781ee032b8c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Происшествия, Выборы президента РФ
Жительницу Дзержинска, пытавшуюся поджечь урну, направили к психиатру

Жительницу Дзержинска, пытавшуюся поджечь урну на выборах, направили к психиатру

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар – РИА Новости. Жительницу Дзержинска, которая пыталась устроить поджог на избирательном участке, направили на психиатрическую экспертизу в больницу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее МВД региона сообщало о том, что 16 марта в Дзержинске была задержана женщина, которая намеревалась устроить салют на избирательном участке. При досмотре полицейские изъяли у нее 16-залповый фейерверк, зажигалку и сотовый телефон. Женщина рассказала, что действовала по указанию телефонных мошенников, которые перед этим заставили ее взять кредит на 1 миллион рублей. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Также сообщалось о наличии у задержанной "заболевания" и ходатайстве перед судом о проведении амбулаторной психиатрической экспертизы.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
В КЧР арестовали женщину, вылившую краску в урну для бюллетеней
20 марта, 15:45
"По решению суда женщину поместили в лечебное учреждение на 30 дней для прохождения психиатрической экспертизы", - рассказал собеседник агентства.
В Дзержинском городском суде отказались комментировать принятое решение, сославшись на защиту личных данных.
Ранее облизбирком сообщил, что председатель участковой избирательной комиссии в Дзержинске в субботу пресекла попытку поджога урны на избирательном участке. Женщина перед этим с кем-то разговаривала по телефону. Сотрудники полиции, дежурившие на месте, увезли задержанную для выяснения всех обстоятельств. Работа на участке продолжилась в штатном режиме, оборудование для проведения выборов не было повреждено.
суд - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Красноярку, облившую зеленкой избирательную урну, арестовали на два месяца
18 марта, 07:32
 
Выборы президента России — 2024ПроисшествияВыборы президента РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала