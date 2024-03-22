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В Нижнем Новгороде задержали мужчину с игрушечным пистолетом - РИА Новости, 22.03.2024
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16:58 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/pistolet-1934989375.html
В Нижнем Новгороде задержали мужчину с игрушечным пистолетом
В Нижнем Новгороде задержали мужчину с игрушечным пистолетом - РИА Новости, 22.03.2024
В Нижнем Новгороде задержали мужчину с игрушечным пистолетом
Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде задержали мужчину, гулявшего по улице с игрушечным пистолетом в руке, который прохожие приняли за настоящий, сообщили... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:58
2024-03-22T16:58
нижний новгород
происшествия
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде задержали мужчину, гулявшего по улице с игрушечным пистолетом в руке, который прохожие приняли за настоящий, сообщили журналистам в городском управлении МВД. Сообщение о прохожем, встревожившем граждан, поступило в полицию в пятницу около 14.00. "Прибывшими сотрудниками полиции мужчина задержан и доставлен в районный ОВД. Местный житель 1988 года рождения в момент задержания находился в состоянии опьянения и имел при себе игрушечный пистолет, который, по его словам, купил для ребенка", - заявили в пресс-службе ведомства. Мужчина будет привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)
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нижний новгород, происшествия, россия
Нижний Новгород, Происшествия, Россия
В Нижнем Новгороде задержали мужчину с игрушечным пистолетом

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, напугавшего прохожих игрушечным пистолетом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде задержали мужчину, гулявшего по улице с игрушечным пистолетом в руке, который прохожие приняли за настоящий, сообщили журналистам в городском управлении МВД.
Сообщение о прохожем, встревожившем граждан, поступило в полицию в пятницу около 14.00.
"Прибывшими сотрудниками полиции мужчина задержан и доставлен в районный ОВД. Местный житель 1988 года рождения в момент задержания находился в состоянии опьянения и имел при себе игрушечный пистолет, который, по его словам, купил для ребенка", - заявили в пресс-службе ведомства.
Мужчина будет привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)
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