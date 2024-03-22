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Песков: США надо призвать Украину отказаться от террористической активности - РИА Новости, 22.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/peskov-1934927594.html
Песков: США надо призвать Украину отказаться от террористической активности
Песков: США надо призвать Украину отказаться от террористической активности - РИА Новости, 22.03.2024
Песков: США надо призвать Украину отказаться от террористической активности
В Кремле предпочли бы, чтобы США призвали киевский режим отказаться от своей террористической активности в отношении мирных объектов в РФ, заявил... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:06
2024-03-22T14:06
в мире
россия
сша
киев
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Кремле предпочли бы, чтобы США призвали киевский режим отказаться от своей террористической активности в отношении мирных объектов в РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это дело Соединенных Штатов. Мы предпочли бы, чтобы Соединенные Штаты призвали киевский режим вообще отказаться от своей сути, от своей террористической активности в отношении, прежде всего, мирных социальных объектов жилых домов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле воспринимают призыв США украинским властям прекратить атаки на объекты энергетики в России. Ранее газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники писала, что США призвали Киев прекратить атаки на энергообъекты РФ, предупредив, что они могут привести к росту мировых цен на нефть.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html
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в мире, россия, сша, киев, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Киев, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
Песков: США надо призвать Украину отказаться от террористической активности

Песков: США надо призвать Украину отказаться от ударов по мирным домам россиян

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЖилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ в Белгороде
Жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Кремле предпочли бы, чтобы США призвали киевский режим отказаться от своей террористической активности в отношении мирных объектов в РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Это дело Соединенных Штатов. Мы предпочли бы, чтобы Соединенные Штаты призвали киевский режим вообще отказаться от своей сути, от своей террористической активности в отношении, прежде всего, мирных социальных объектов жилых домов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле воспринимают призыв США украинским властям прекратить атаки на объекты энергетики в России.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
На Украине поставили крест
Вчера, 08:00
Ранее газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники писала, что США призвали Киев прекратить атаки на энергообъекты РФ, предупредив, что они могут привести к росту мировых цен на нефть.
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Ставок больше нет: Запад поставил все на поражение России
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАКиевДмитрий Песков
 
 
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