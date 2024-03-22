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Песков: США надо призвать Украину отказаться от террористической активности
Песков: США надо призвать Украину отказаться от террористической активности - РИА Новости, 22.03.2024
Песков: США надо призвать Украину отказаться от террористической активности
В Кремле предпочли бы, чтобы США призвали киевский режим отказаться от своей террористической активности в отношении мирных объектов в РФ, заявил... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:06
2024-03-22T14:06
2024-03-22T14:06
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Кремле предпочли бы, чтобы США призвали киевский режим отказаться от своей террористической активности в отношении мирных объектов в РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это дело Соединенных Штатов. Мы предпочли бы, чтобы Соединенные Штаты призвали киевский режим вообще отказаться от своей сути, от своей террористической активности в отношении, прежде всего, мирных социальных объектов жилых домов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле воспринимают призыв США украинским властям прекратить атаки на объекты энергетики в России. Ранее газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники писала, что США призвали Киев прекратить атаки на энергообъекты РФ, предупредив, что они могут привести к росту мировых цен на нефть.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html
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В мире, Россия, США, Киев, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
Песков: США надо призвать Украину отказаться от террористической активности
Песков: США надо призвать Украину отказаться от ударов по мирным домам россиян