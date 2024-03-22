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У замороженных российских активов есть владельцы, напомнил Песков - РИА Новости, 22.03.2024
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12:57 22.03.2024 (обновлено: 13:10 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/peskov-1934905101.html
У замороженных российских активов есть владельцы, напомнил Песков
У замороженных российских активов есть владельцы, напомнил Песков - РИА Новости, 22.03.2024
У замороженных российских активов есть владельцы, напомнил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что абсурдно считать, что замороженные российские активы никому не принадлежат, у них есть... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:57
2024-03-22T13:10
экономика
россия
брюссель
украина
дмитрий песков
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что абсурдно считать, что замороженные российские активы никому не принадлежат, у них есть владельцы."Мы слышали с вами заявления из Брюсселя, что дескать, доходы от наших активов никому не принадлежат. Это не так, они принадлежат держателям активов, хозяевам активов. И считать, что они никому не принадлежат, это как минимум абсурдно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, доходили ли до РФ сообщения о том, что ряд западных банков якобы лоббируют против предложений ЕС о направлении замороженных российских активов на финансирование Украины и готова ли Россия применить санкции к отдельным европейским банкам в случае, если такое решение все же будет принято.Он также подчеркнул, что принятие подобных решений повлечет очень серьезные последствия для всех, кто в этом участвовал."Что касается сообщений СМИ о возможных опасениях банков, юридическая служба любого банка понимает катастрофические последствия таких действий по экспроприации активов и для банка, и для страны в целом, и для экономики европейской, и так далее, и тому подобное. Здесь мы уже повторяли, что, конечно, будь такие решения реализованы, это повлечет очень серьёзные последствия для тех, кто их принимал и кто их реализовывал", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240320/aktivy-1934505703.html
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экономика, россия, брюссель, украина, дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Брюссель, Украина, Дмитрий Песков, Евросоюз, Санкции в отношении России
У замороженных российских активов есть владельцы, напомнил Песков

Песков: абсурдно считать, что замороженные активы России никому не принадлежат

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что абсурдно считать, что замороженные российские активы никому не принадлежат, у них есть владельцы.
«
"Мы слышали с вами заявления из Брюсселя, что дескать, доходы от наших активов никому не принадлежат. Это не так, они принадлежат держателям активов, хозяевам активов. И считать, что они никому не принадлежат, это как минимум абсурдно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, доходили ли до РФ сообщения о том, что ряд западных банков якобы лоббируют против предложений ЕС о направлении замороженных российских активов на финансирование Украины и готова ли Россия применить санкции к отдельным европейским банкам в случае, если такое решение все же будет принято.
Где заморожены активы Центробанка России
7 марта, 20:14
Инфографика
Где заморожены активы Центробанка РоссииПосмотреть
Он также подчеркнул, что принятие подобных решений повлечет очень серьезные последствия для всех, кто в этом участвовал.
"Что касается сообщений СМИ о возможных опасениях банков, юридическая служба любого банка понимает катастрофические последствия таких действий по экспроприации активов и для банка, и для страны в целом, и для экономики европейской, и так далее, и тому подобное. Здесь мы уже повторяли, что, конечно, будь такие решения реализованы, это повлечет очень серьёзные последствия для тех, кто их принимал и кто их реализовывал", - сказал Песков.
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Источник: ЕК предложила начать выплаты Украине из российских активов в июле
20 марта, 16:17
 
ЭкономикаРоссияБрюссельУкраинаДмитрий ПесковЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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