У замороженных российских активов есть владельцы, напомнил Песков
Песков: абсурдно считать, что замороженные активы России никому не принадлежат
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что абсурдно считать, что замороженные российские активы никому не принадлежат, у них есть владельцы.
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"Мы слышали с вами заявления из Брюсселя, что дескать, доходы от наших активов никому не принадлежат. Это не так, они принадлежат держателям активов, хозяевам активов. И считать, что они никому не принадлежат, это как минимум абсурдно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, доходили ли до РФ сообщения о том, что ряд западных банков якобы лоббируют против предложений ЕС о направлении замороженных российских активов на финансирование Украины и готова ли Россия применить санкции к отдельным европейским банкам в случае, если такое решение все же будет принято.
Он также подчеркнул, что принятие подобных решений повлечет очень серьезные последствия для всех, кто в этом участвовал.
"Что касается сообщений СМИ о возможных опасениях банков, юридическая служба любого банка понимает катастрофические последствия таких действий по экспроприации активов и для банка, и для страны в целом, и для экономики европейской, и так далее, и тому подобное. Здесь мы уже повторяли, что, конечно, будь такие решения реализованы, это повлечет очень серьёзные последствия для тех, кто их принимал и кто их реализовывал", - сказал Песков.