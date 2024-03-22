https://ria.ru/20240322/peskov-1934905101.html

У замороженных российских активов есть владельцы, напомнил Песков

У замороженных российских активов есть владельцы, напомнил Песков - РИА Новости, 22.03.2024

У замороженных российских активов есть владельцы, напомнил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что абсурдно считать, что замороженные российские активы никому не принадлежат, у них есть... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T12:57

2024-03-22T12:57

2024-03-22T13:10

экономика

россия

брюссель

украина

дмитрий песков

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что абсурдно считать, что замороженные российские активы никому не принадлежат, у них есть владельцы."Мы слышали с вами заявления из Брюсселя, что дескать, доходы от наших активов никому не принадлежат. Это не так, они принадлежат держателям активов, хозяевам активов. И считать, что они никому не принадлежат, это как минимум абсурдно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, доходили ли до РФ сообщения о том, что ряд западных банков якобы лоббируют против предложений ЕС о направлении замороженных российских активов на финансирование Украины и готова ли Россия применить санкции к отдельным европейским банкам в случае, если такое решение все же будет принято.Он также подчеркнул, что принятие подобных решений повлечет очень серьезные последствия для всех, кто в этом участвовал."Что касается сообщений СМИ о возможных опасениях банков, юридическая служба любого банка понимает катастрофические последствия таких действий по экспроприации активов и для банка, и для страны в целом, и для экономики европейской, и так далее, и тому подобное. Здесь мы уже повторяли, что, конечно, будь такие решения реализованы, это повлечет очень серьёзные последствия для тех, кто их принимал и кто их реализовывал", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240320/aktivy-1934505703.html

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экономика, россия, брюссель, украина, дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии