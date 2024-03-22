Рейтинг@Mail.ru
Россия сейчас находится в состоянии войны, заявил Песков - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:59 22.03.2024 (обновлено: 13:22 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/peskov-1934884975.html
Россия сейчас находится в состоянии войны, заявил Песков
Россия сейчас находится в состоянии войны, заявил Песков - РИА Новости, 22.03.2024
Россия сейчас находится в состоянии войны, заявил Песков
После того как Запад стал участником конфликта на Украине, специальная военная операция фактически стала войной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T11:59
2024-03-22T13:22
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406472_0:264:3071:1991_1920x0_80_0_0_26e9feb65a74f66bf621caeea6c18cf7.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. После того как Запад стал участником конфликта на Украине, специальная военная операция фактически стала войной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам"."Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации", — сказал представитель Кремля.Сейчас цель России — обезопасить жителей четырех новых регионов и освободить территорию, которую Киев фактически оккупирует, добавил он.По словам пресс-секретаря президента, Москва продолжит действовать таким образом, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности российских граждан и территории.Песков также подчеркнул, что Россия не может допустить существования у своих границ государства, которое задокументировало "намерение использовать любые методы", чтобы занять Крым и новые регионы.Идею направить на Украину военный контингент в феврале озвучил президент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции по поддержке Киева. Тогда его не поддержал ни один участник встречи. При этом, как писала газета Le Monde, французские власти начали рассматривать вопрос отправки военных на Украину еще летом 2023 года. Макрон в феврале 2024-го в узком кругу заявлял, что "в этом году" ему "придется отправить ребят в Одессу".По данным, которые привел директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, Франция уже готовит контингент, на первом этапе он будет насчитывать около двух тысяч военных.Как подчеркивают в Кремле, Москва внимательно следит за звучащими заявлениями и предупреждает, что последствия отправки на Украину иностранных войск могут быть непоправимыми.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934856928.html
https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406472_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_332a1e1a61b37e85511d8a76021aa406.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Украина
Россия сейчас находится в состоянии войны, заявил Песков

Песков заявил, что Россия де-факто находится в состоянии войны

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. После того как Запад стал участником конфликта на Украине, специальная военная операция фактически стала войной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам".
"Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации", — сказал представитель Кремля.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
На Украине поставили крест
Вчера, 08:00

Позднее Песков уточнил, что правовой статус спецоперации не изменился, но де-факто после подключения "коллективного Запада" она превратилась для России в войну.

Сейчас цель России — обезопасить жителей четырех новых регионов и освободить территорию, которую Киев фактически оккупирует, добавил он.
По словам пресс-секретаря президента, Москва продолжит действовать таким образом, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности российских граждан и территории.
Песков также подчеркнул, что Россия не может допустить существования у своих границ государства, которое задокументировало "намерение использовать любые методы", чтобы занять Крым и новые регионы.
Солдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Орбан назвал возможные сроки отправки Западом войск на Украину
09:53
Идею направить на Украину военный контингент в феврале озвучил президент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции по поддержке Киева. Тогда его не поддержал ни один участник встречи. При этом, как писала газета Le Monde, французские власти начали рассматривать вопрос отправки военных на Украину еще летом 2023 года. Макрон в феврале 2024-го в узком кругу заявлял, что "в этом году" ему "придется отправить ребят в Одессу".
По данным, которые привел директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, Франция уже готовит контингент, на первом этапе он будет насчитывать около двух тысяч военных.
Как подчеркивают в Кремле, Москва внимательно следит за звучащими заявлениями и предупреждает, что последствия отправки на Украину иностранных войск могут быть непоправимыми.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
"Есть место им в полях России": Макрон отправляет французов на заклание
20 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала