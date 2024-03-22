https://ria.ru/20240322/peskov-1934884975.html

Россия сейчас находится в состоянии войны, заявил Песков

Россия сейчас находится в состоянии войны, заявил Песков - РИА Новости, 22.03.2024

Россия сейчас находится в состоянии войны, заявил Песков

После того как Запад стал участником конфликта на Украине, специальная военная операция фактически стала войной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T11:59

2024-03-22T11:59

2024-03-22T13:22

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

в мире

украина

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. После того как Запад стал участником конфликта на Украине, специальная военная операция фактически стала войной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам"."Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации", — сказал представитель Кремля.Сейчас цель России — обезопасить жителей четырех новых регионов и освободить территорию, которую Киев фактически оккупирует, добавил он.По словам пресс-секретаря президента, Москва продолжит действовать таким образом, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности российских граждан и территории.Песков также подчеркнул, что Россия не может допустить существования у своих границ государства, которое задокументировало "намерение использовать любые методы", чтобы занять Крым и новые регионы.Идею направить на Украину военный контингент в феврале озвучил президент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции по поддержке Киева. Тогда его не поддержал ни один участник встречи. При этом, как писала газета Le Monde, французские власти начали рассматривать вопрос отправки военных на Украину еще летом 2023 года. Макрон в феврале 2024-го в узком кругу заявлял, что "в этом году" ему "придется отправить ребят в Одессу".По данным, которые привел директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, Франция уже готовит контингент, на первом этапе он будет насчитывать около двух тысяч военных.Как подчеркивают в Кремле, Москва внимательно следит за звучащими заявлениями и предупреждает, что последствия отправки на Украину иностранных войск могут быть непоправимыми.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934856928.html

https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html

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россия, дмитрий песков, в мире, украина