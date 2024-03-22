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МИД Пакистана осудил стрельбу в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:11 22.03.2024 (обновлено: 23:23 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/pakistan-1935067290.html
МИД Пакистана осудил стрельбу в "Крокус Сити Холле"
МИД Пакистана осудил стрельбу в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
МИД Пакистана осудил стрельбу в "Крокус Сити Холле"
МИД Пакистана осудил "чудовищную атаку" в "Крокус Сити Холле" и выразил соболезнования. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:11
2024-03-22T23:23
теракт в "крокус сити холле"
пакистан
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
красногорск
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. МИД Пакистана осудил "чудовищную атаку" в "Крокус Сити Холле" и выразил соболезнования."Мы решительно осуждаем чудовищную атаку, совершенную в концертном зале... Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям жертв. В этот трудный час мы солидарны с народом и правительством Российской Федерации", - говорится в сообщении МИД Пакистана в социальной сети X.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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пакистан, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия, красногорск
Теракт в "Крокус Сити Холле", Пакистан, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Красногорск
МИД Пакистана осудил стрельбу в "Крокус Сити Холле"

МИД Пакистана осудил стрельбу в "Крокус Сити Холле" и выразил соболезнования

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКонцертный зал "Крокус Сити Холл", в котором произошла стрельба
Концертный зал Крокус Сити Холл, в котором произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Концертный зал "Крокус Сити Холл", в котором произошла стрельба
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. МИД Пакистана осудил "чудовищную атаку" в "Крокус Сити Холле" и выразил соболезнования.
«
"Мы решительно осуждаем чудовищную атаку, совершенную в концертном зале... Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям жертв. В этот трудный час мы солидарны с народом и правительством Российской Федерации", - говорится в сообщении МИД Пакистана в социальной сети X.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПакистанКрокус Сити ХоллФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)РоссияКрасногорск
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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