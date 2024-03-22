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"Нечем ответить": в США назвали оружие, которым Россия уничтожит ВСУ - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:01 22.03.2024 (обновлено: 17:17 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/oruzhie-1934990290.html
"Нечем ответить": в США назвали оружие, которым Россия уничтожит ВСУ
"Нечем ответить": в США назвали оружие, которым Россия уничтожит ВСУ - РИА Новости, 22.03.2024
"Нечем ответить": в США назвали оружие, которым Россия уничтожит ВСУ
Россия уничтожает оборону Украины, используя авиационные бомбы КАБ, которым ВСУ не может ничего противопоставить, пишет военный обозреватель американского... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T17:01
2024-03-22T17:17
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия уничтожает оборону Украины, используя авиационные бомбы КАБ, которым ВСУ не может ничего противопоставить, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс."Сбрасывая больше ста планирующих бомб КАБ в день с расстояния до 60 километров и более, истребители-бомбардировщики "Сухой" ВКС России систематически уничтожают украинскую оборону, облегчая продвижение штурмовых групп российской армии", — говорится в публикации.По словам Экса, "простенькие" авиабомбы с комплектами спутникового наведения могут стать решающим оружием в украинском конфликте. Обозреватель допустил, что их потенциал может превзойти эффективность FPV-дронов и даже артиллерии."На данном этапе Украине практически нечего этому противопоставить", — признал Экс.Как утверждается в материале, из-за недостаточной дальности действия советские истребители, находящиеся на вооружении ВСУ, не в состоянии перехватывать российские бомбардировщики с планирующими бомбами.Автор призвал украинцев также не питать иллюзий насчет возможностей американских истребителей F-16, которые, по его словам, будут потеряны вместе с пилотами уже в первые недели участия в бою.Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
https://ria.ru/20240322/zelenskiy-1934958976.html
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безопасность, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, forbes, f-16
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Forbes, F-16
"Нечем ответить": в США назвали оружие, которым Россия уничтожит ВСУ

Forbes: российские планирующие бомбы КАБ уничтожают оборону ВСУ

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия уничтожает оборону Украины, используя авиационные бомбы КАБ, которым ВСУ не может ничего противопоставить, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.
"Сбрасывая больше ста планирующих бомб КАБ в день с расстояния до 60 километров и более, истребители-бомбардировщики "Сухой" ВКС России систематически уничтожают украинскую оборону, облегчая продвижение штурмовых групп российской армии", — говорится в публикации.
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По словам Экса, "простенькие" авиабомбы с комплектами спутникового наведения могут стать решающим оружием в украинском конфликте. Обозреватель допустил, что их потенциал может превзойти эффективность FPV-дронов и даже артиллерии.
«
"На данном этапе Украине практически нечего этому противопоставить", — признал Экс.
Как утверждается в материале, из-за недостаточной дальности действия советские истребители, находящиеся на вооружении ВСУ, не в состоянии перехватывать российские бомбардировщики с планирующими бомбами.
Автор призвал украинцев также не питать иллюзий насчет возможностей американских истребителей F-16, которые, по его словам, будут потеряны вместе с пилотами уже в первые недели участия в бою.
Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
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