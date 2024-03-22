Рейтинг@Mail.ru
Олимпиада — кому это надо? - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/olimpiada-1934813879.html
Олимпиада — кому это надо?
Олимпиада — кому это надо? - РИА Новости, 22.03.2024
Олимпиада — кому это надо?
Список требований, выдвинутых МОК нашим спортсменам для участия в парижской Олимпиаде, не рекомендуется читать до завтрака: он гарантированно вызовет разлитие... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T08:00
2024-03-22T08:00
аналитика
спорт
россия
париж
белоруссия
олимпийские игры
евгений плющенко
евгений рылов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884127520_197:89:2890:1604_1920x0_80_0_0_207f6adb94afa86b5fb66abb6376cca3.jpg
Список требований, выдвинутых МОК нашим спортсменам для участия в парижской Олимпиаде, не рекомендуется читать до завтрака: он гарантированно вызовет разлитие желчи.Ну разумеется, отсутствие флага и гимна — к этому нам уже не привыкать. Белые формы — то ли больничные комбезы, то ли робы заключенных — с зелеными табличками на груди и на спине. На табличках латинские буквы AIN — аббревиатура для "индивидуальных нейтральных атлетов". Без перевода на русский и белорусский — нейтральным атлетам даже родной язык не полагается.На церемонии открытия эти бедные изгои пройти не смогут, но им дадут контрамарки посидеть на трибунах, "чтобы получить опыт". К церемонии закрытия бедолаг тоже, скорее всего, не допустят. Ну и конечно, полный тотальный запрет на все, что может иметь отношение к государственной символике нашей страны.Спортсменов, публично поддержавших СВО, в Париж не пустят. Декларацию с осуждением СВО подписывать не заставят, но зато придется подписать мирную олимпийскую хартию. Это очень иронично при учете, что на Олимпиаду без всяких проблем приедут украинцы, чья армия прямо сейчас убивает мирных жителей, и израильтяне, чьи военные на рутинной основе занимаются точно тем же.Казалось бы, зачем такие сложности? Ну вы назначили русских и белорусов мировыми злодеями — так просто отмените их. К чему допускать отдельных спортсменов и разрабатывать сложный церемониал их унижения?Но в том-то и дело, что в этом статусе российские и белорусские спортсмены в Париже ой как нужны. Это не им нужна Олимпиада, это они срочно требуются МОК, чтобы продемонстрировать всему миру свое отношение к России и Белоруссии.Для Баха, Макрона и спонсирующих их глобалистов парижская Олимпиада должна стать чемпионатом по унижению наших спортсменов. Справедливо говорят: "Ну все равно же все будут знать, что это русские". Будут, конечно. И весь мир увидит, как эти русские позволяют над собой издеваться.Это будет мощным сигналом правительствам тех стран, которые рискнут бросить вызов американской гегемонии: смотрите, что будет с вашими спортсменами, если вы только попробуете рыпнуться. Думается, китайцы очень внимательно будут следить за этой историей, да и не только китайцы.А еще участие русских спортсменов даст Макрону повод лезть к российскому руководству с такими эксцентричными инициативами, как одностороннее прекращение огня на Украине в честь Олимпиады. Но мы с 2014 года проходили эти прекращения — стоило России остановить огонь, как вдохновленные своей безнаказанностью украинцы принимались с удвоенной силой лупить по нашим позициям.В нашем спорте цветет сто цветов и высказываются самые разные оценки правил МОК. Трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе: "Да не воздержаться (от участия в Олимпиаде. — Прим. ред.), а плюнуть на них!""С белой тряпкой вместо российского флага наши гимнастки на Олимпиаде выступать не будут", — заявила Ирина Винер, чья сборная по художественной гимнастике принесла стране десятки олимпийских медалей.Министр спорта Олег Матыцин более сдержан в оценках: "Мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать. &lt;…&gt; Надо максимально сохранить возможность диалога и выступать на соревнованиях".Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко тоже призвал "ехать и побеждать". Победы — это, конечно, хорошо, но, как говорит украинская пословица, "съисть-то он съист, да хто ж ему даст".Не хочется наступать на больную мозоль, но ведь тот же Плющенко мог бы на сегодняшний день быть трехкратным олимпийским чемпионом: мы отлично помним, как в 2010 году в Ванкувере его внаглую засудили, отдав золотую медаль какому-то ноунейму-американцу. А в 2002-м Бережную и Сихарулидзе заставили разделить олимпийское золото с канадской парой. Почему? Да так, просто, чтобы знали свое место.А ведь это были сугубо вегетарианские времена. Потом были и издевательство на Камилой Валиевой, и наглое засуживание наших гимнасток на Олимпиаде в Токио. Короче, нет, выиграть нейтральным спортсменам ничего не дадут.А еще у них круглосуточно будут искать допинг — и обязательно найдут, хотя бы под кроватью. Будет нечестное судейство, будут провокации и оскорбления со стороны других спортсменов, будет травля, будут белые тряпки вместо флага.Не то чтобы я печалюсь о нежных душах наших спортсменов, но мне не хочется смотреть на все это как гражданке России. Это унизительно, это противно — нельзя ли без этого обойтись?Вместе с тем совершено понятно, что никому ничего запрещать нельзя. Все люди взрослые, все должны сами ответственно сделать свой выбор и быть готовыми принять все его последствия. В конце концов, мы живем не в самые легкие времена и все — каждый для себя — делают такой выбор. Только не надо потом ныть: ах, меня засудили, ах, меня подставили, спасите-помогите.Мы в России никогда не путали спортивную смелость и гражданское мужество. Любовь и уважение достаются только тем, кто умеет проявить и то и другое. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов еще в феврале 2022-го поддержал СВО, прекрасно понимая, на что идет. Ну давайте, соревнуйтесь без Рылова, чего будут стоить ваши медали?Рекордсмен мира на 50-метровой дистанции Климент Колесников заявил, что будет рад за своих товарищей, если они поедут в Париж, но сам на условия МОК пойти не может. Респект и уважуха вам, Климент, страна в долгу перед такими, как вы.А вот таких, как майор Елена Исинбаева, у нас забывают быстро и навсегда. Не помогают никакие регалии, никакие золотые медали, в том числе олимпийские. Не хочешь быть со своей страной — это твой выбор.
https://rsport.ria.ru/20240321/olimpiada-1934779418.html
https://ria.ru/20240322/olimpiada-1925779902.html
https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html
https://rsport.ria.ru/20240320/viner-1934473790.html
https://rsport.ria.ru/20240321/mok-1934581574.html
https://rsport.ria.ru/20240321/olimpiada-1934728918.html
https://rsport.ria.ru/20240319/edinoborstva-1934219550.html
https://rsport.ria.ru/20240321/prankery-1934799378.html
россия
париж
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884127520_411:0:2668:1693_1920x0_80_0_0_6491840bf2c84c591940de620e5ca4ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, спорт, россия, париж, белоруссия, олимпийские игры, евгений плющенко, евгений рылов, елена вяльбе, международный олимпийский комитет (мок), летние олимпийские игры 2024
Аналитика, Спорт, Россия, Париж, Белоруссия, Олимпийские игры, Евгений Плющенко, Евгений Рылов, Елена Вяльбе, Международный олимпийский комитет (МОК), Летние Олимпийские игры 2024

Олимпиада — кому это надо?

© Иллюстрация РИА Новости . Freepik / vwalakteОлимпиада-2024 в Париже
Олимпиада-2024 в Париже - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Иллюстрация РИА Новости . Freepik / vwalakte
Олимпиада-2024 в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Список требований, выдвинутых МОК нашим спортсменам для участия в парижской Олимпиаде, не рекомендуется читать до завтрака: он гарантированно вызовет разлитие желчи.
Ну разумеется, отсутствие флага и гимна — к этому нам уже не привыкать. Белые формы — то ли больничные комбезы, то ли робы заключенных — с зелеными табличками на груди и на спине. На табличках латинские буквы AIN — аббревиатура для "индивидуальных нейтральных атлетов". Без перевода на русский и белорусский — нейтральным атлетам даже родной язык не полагается.
Олимпиада 2024 в Париже - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
"Надо ехать". Российские олимпийцы получили долгожданный сигнал сверху
Вчера, 18:50
На церемонии открытия эти бедные изгои пройти не смогут, но им дадут контрамарки посидеть на трибунах, "чтобы получить опыт". К церемонии закрытия бедолаг тоже, скорее всего, не допустят. Ну и конечно, полный тотальный запрет на все, что может иметь отношение к государственной символике нашей страны.
Спортсменов, публично поддержавших СВО, в Париж не пустят. Декларацию с осуждением СВО подписывать не заставят, но зато придется подписать мирную олимпийскую хартию. Это очень иронично при учете, что на Олимпиаду без всяких проблем приедут украинцы, чья армия прямо сейчас убивает мирных жителей, и израильтяне, чьи военные на рутинной основе занимаются точно тем же.
Казалось бы, зачем такие сложности? Ну вы назначили русских и белорусов мировыми злодеями — так просто отмените их. К чему допускать отдельных спортсменов и разрабатывать сложный церемониал их унижения?
Открытие скульптурной композиции Стена чемпионов Игр - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Десять лет спустя: Сочи удалось избежать "проклятия Олимпиад"
02:00
Но в том-то и дело, что в этом статусе российские и белорусские спортсмены в Париже ой как нужны. Это не им нужна Олимпиада, это они срочно требуются МОК, чтобы продемонстрировать всему миру свое отношение к России и Белоруссии.
Для Баха, Макрона и спонсирующих их глобалистов парижская Олимпиада должна стать чемпионатом по унижению наших спортсменов. Справедливо говорят: "Ну все равно же все будут знать, что это русские". Будут, конечно. И весь мир увидит, как эти русские позволяют над собой издеваться.
Это будет мощным сигналом правительствам тех стран, которые рискнут бросить вызов американской гегемонии: смотрите, что будет с вашими спортсменами, если вы только попробуете рыпнуться. Думается, китайцы очень внимательно будут следить за этой историей, да и не только китайцы.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
"Есть место им в полях России": Макрон отправляет французов на заклание
20 марта, 08:00
А еще участие русских спортсменов даст Макрону повод лезть к российскому руководству с такими эксцентричными инициативами, как одностороннее прекращение огня на Украине в честь Олимпиады. Но мы с 2014 года проходили эти прекращения — стоило России остановить огонь, как вдохновленные своей безнаказанностью украинцы принимались с удвоенной силой лупить по нашим позициям.
В нашем спорте цветет сто цветов и высказываются самые разные оценки правил МОК. Трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе: "Да не воздержаться (от участия в Олимпиаде. — Прим. ред.), а плюнуть на них!"
"С белой тряпкой вместо российского флага наши гимнастки на Олимпиаде выступать не будут", — заявила Ирина Винер, чья сборная по художественной гимнастике принесла стране десятки олимпийских медалей.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова после показа новой коллекции одежды Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым в БЦ Резиденция на Рублевке в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Винер сравнила гимн, утвержденный МОК для России, с похоронным маршем
20 марта, 14:33
Министр спорта Олег Матыцин более сдержан в оценках: "Мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать. <…> Надо максимально сохранить возможность диалога и выступать на соревнованиях".
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко тоже призвал "ехать и побеждать". Победы — это, конечно, хорошо, но, как говорит украинская пословица, "съисть-то он съист, да хто ж ему даст".
Не хочется наступать на больную мозоль, но ведь тот же Плющенко мог бы на сегодняшний день быть трехкратным олимпийским чемпионом: мы отлично помним, как в 2010 году в Ванкувере его внаглую засудили, отдав золотую медаль какому-то ноунейму-американцу. А в 2002-м Бережную и Сихарулидзе заставили разделить олимпийское золото с канадской парой. Почему? Да так, просто, чтобы знали свое место.
Станислав Поздняков и Томас Бах - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Разговора с Россией нет: почему МОК плодит фейки?
Вчера, 09:30
А ведь это были сугубо вегетарианские времена. Потом были и издевательство на Камилой Валиевой, и наглое засуживание наших гимнасток на Олимпиаде в Токио. Короче, нет, выиграть нейтральным спортсменам ничего не дадут.
А еще у них круглосуточно будут искать допинг — и обязательно найдут, хотя бы под кроватью. Будет нечестное судейство, будут провокации и оскорбления со стороны других спортсменов, будет травля, будут белые тряпки вместо флага.
Не то чтобы я печалюсь о нежных душах наших спортсменов, но мне не хочется смотреть на все это как гражданке России. Это унизительно, это противно — нельзя ли без этого обойтись?
Флаг с символикой Олимпийских игр в Токио - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Олимпийский чемпион призвал всех россиян отказаться от участия в Играх-2024
Вчера, 15:56
Вместе с тем совершено понятно, что никому ничего запрещать нельзя. Все люди взрослые, все должны сами ответственно сделать свой выбор и быть готовыми принять все его последствия. В конце концов, мы живем не в самые легкие времена и все — каждый для себя — делают такой выбор. Только не надо потом ныть: ах, меня засудили, ах, меня подставили, спасите-помогите.
Мы в России никогда не путали спортивную смелость и гражданское мужество. Любовь и уважение достаются только тем, кто умеет проявить и то и другое. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов еще в феврале 2022-го поддержал СВО, прекрасно понимая, на что идет. Ну давайте, соревнуйтесь без Рылова, чего будут стоить ваши медали?
Российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) Муса Евлоев, завоевавший золотую медаль на соревнованиях по греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 97 кг на XXXII Олимпийских играх в Токио, на церемонии награждения. - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Нашего борца осудили за плакат "Нет нацизму". Мир свихнулся от русофобии?
19 марта, 17:10
Рекордсмен мира на 50-метровой дистанции Климент Колесников заявил, что будет рад за своих товарищей, если они поедут в Париж, но сам на условия МОК пойти не может. Респект и уважуха вам, Климент, страна в долгу перед такими, как вы.
А вот таких, как майор Елена Исинбаева, у нас забывают быстро и навсегда. Не помогают никакие регалии, никакие золотые медали, в том числе олимпийские. Не хочешь быть со своей страной — это твой выбор.
Вывеска штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
МОК обвинил пранкеров из России в совершении фейковых звонков
Вчера, 20:30
 
АналитикаСпортРоссияПарижБелоруссияОлимпийские игрыЕвгений ПлющенкоЕвгений РыловЕлена ВяльбеМеждународный олимпийский комитет (МОК)Летние Олимпийские игры 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала