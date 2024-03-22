https://ria.ru/20240322/obstrely-1935017710.html

ВСУ выпустили более 60 снарядов по Белгородской области за сутки

ВСУ выпустили более 60 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 22.03.2024

ВСУ выпустили более 60 снарядов по Белгородской области за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 60 боеприпасов, включая 20 из танка, пострадали 5 человек, сообщил... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T18:38

2024-03-22T18:38

2024-03-22T18:38

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

белгород

происшествия

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БЕЛГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 60 боеприпасов, включая 20 из танка, пострадали 5 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале губернатор опубликовал информацию об ударах ВСУ за прошедшие сутки. По семи муниципалитетам региона со стороны Украины было выпущено не менее 64 снарядов. Также в Белгороде произошла воздушная атака ВСУ, а в Грайворонском городском округе продолжились обстрелы, количество "прилетов" при которых в сводке не уточняется. На регион было совершено 25 атак с помощью беспилотников, в том числе сброс взрывных устройств с 7 дронов. Дроны-камикадзе атаковали регион 6 раз, FPV-дрон – 1 раз. Пострадали пять человек. За сутки повреждено 34 многоквартирных дома, 95 домовладений и 123 автомобиля. "В городе Белгороде после воздушной атаки ВСУ пострадали 5 человек… В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 7 танковых снарядов, по селу Красный Хутор – 8 артиллерийских снарядов, по МАПП "Нехотеевка" – 13 танковых снарядов. В селе Щетиновка с БПЛА сброшено 6 самодельных взрывных устройств. В селе Солнцевка противник атаковал с помощью одного дрона-камикадзе, в селе Журавлевка – с помощью двух дронов. Над селом Репное системой ПВО сбито два БПЛА противника, над селами Красное и Пушкарное – по одному беспилотнику", - говорится в сообщении. Гладков отметил, что в Борисовском районе в селе Грузское дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. Системой ПВО над селом Грузское уничтожен БПЛА самолетного типа. В селе Крюково обнаружен взрывоопасный предмет, его обезвредят саперы. По данным губернатора, в селе Борисовка Волоконовского района противник атаковал с помощью трех БПЛА, пострадавших нет, повреждены два автомобиля. "В Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы. За прошедшие сутки на территории округа пострадавших нет… В селе Антоновка на автостоянке с БПЛА сброшено взрывное устройство. В результате посечены 25 автомобилей, одна машина полностью сгорела… В поселке Хотмыжск один из снарядов противника прилетел на территорию инфраструктурного объекта", - написал Гладков. Он уточнил, что в Губкинском городском округе в районе села Архангельское в поле обнаружен совершивший падение БПЛА самолетного типа, обошлось без последствий.⠀ "В Шебекинском городском округе в селе Муром противник трижды атаковал с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал... В хуторе Мухин совершил падение FPV-дрон противника… Под обстрел попал поселок Красное – зафиксировано 12 гранатометных выстрелов. Пострадавших нет. Повреждены крыша сельскохозяйственного предприятия, осколками ранены 4 единицы крупного рогатого скота", - добавил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

белгородская область

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вячеслав гладков, белгородская область, белгород, происшествия