ВСУ выпустили более 60 снарядов по Белгородской области за сутки
Гладков: ВСУ выпустили более 60 снарядов по Белгородской области за сутки
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 60 боеприпасов, включая 20 из танка, пострадали 5 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале губернатор опубликовал информацию об ударах ВСУ за прошедшие сутки. По семи муниципалитетам региона со стороны Украины было выпущено не менее 64 снарядов. Также в Белгороде произошла воздушная атака ВСУ, а в Грайворонском городском округе продолжились обстрелы, количество "прилетов" при которых в сводке не уточняется. На регион было совершено 25 атак с помощью беспилотников, в том числе сброс взрывных устройств с 7 дронов. Дроны-камикадзе атаковали регион 6 раз, FPV-дрон – 1 раз. Пострадали пять человек. За сутки повреждено 34 многоквартирных дома, 95 домовладений и 123 автомобиля.
"В городе Белгороде после воздушной атаки ВСУ пострадали 5 человек… В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 7 танковых снарядов, по селу Красный Хутор – 8 артиллерийских снарядов, по МАПП "Нехотеевка" – 13 танковых снарядов. В селе Щетиновка с БПЛА сброшено 6 самодельных взрывных устройств. В селе Солнцевка противник атаковал с помощью одного дрона-камикадзе, в селе Журавлевка – с помощью двух дронов. Над селом Репное системой ПВО сбито два БПЛА противника, над селами Красное и Пушкарное – по одному беспилотнику", - говорится в сообщении.
Гладков отметил, что в Борисовском районе в селе Грузское дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. Системой ПВО над селом Грузское уничтожен БПЛА самолетного типа. В селе Крюково обнаружен взрывоопасный предмет, его обезвредят саперы. По данным губернатора, в селе Борисовка Волоконовского района противник атаковал с помощью трех БПЛА, пострадавших нет, повреждены два автомобиля.
"В Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы. За прошедшие сутки на территории округа пострадавших нет… В селе Антоновка на автостоянке с БПЛА сброшено взрывное устройство. В результате посечены 25 автомобилей, одна машина полностью сгорела… В поселке Хотмыжск один из снарядов противника прилетел на территорию инфраструктурного объекта", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Губкинском городском округе в районе села Архангельское в поле обнаружен совершивший падение БПЛА самолетного типа, обошлось без последствий.⠀
"В Шебекинском городском округе в селе Муром противник трижды атаковал с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал... В хуторе Мухин совершил падение FPV-дрон противника… Под обстрел попал поселок Красное – зафиксировано 12 гранатометных выстрелов. Пострадавших нет. Повреждены крыша сельскохозяйственного предприятия, осколками ранены 4 единицы крупного рогатого скота", - добавил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.