https://ria.ru/20240322/obstrel-1935094820.html
При обстреле Донецка погиб мирный житель
При обстреле Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 22.03.2024
При обстреле Донецка погиб мирный житель
ВСУ нанесли артиллерийский удар по Кировскому району Донецка, есть погибший, ранение также получила собака, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T23:12
2024-03-22T23:12
2024-03-22T23:12
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. ВСУ нанесли артиллерийский удар по Кировскому району Донецка, есть погибший, ранение также получила собака, передает корреспондент РИА Новости. "Я в доме находился… Там лежит "двухсотый" (погибший - ред.), проходил человек мимо. И собаку зацепило", - рассказал хозяин пострадавшего дома Александр. Ранение осколком получила собака по кличке Фугас. "Эту собаку Александр Владимирович (Захарченко, первый глава ДНР - ред.) давал деньги, чтобы мы его купили на учебный центр. Когда он (Захарченко - ред.) погиб, я его (пса - ред.) забрал к себе домой", - рассказал о раненой собаке Александр. По словам очевидца, был одиночный прилет из РСЗО. В доме нарушена кровля, выбиты окна и двери. Взрывной волной снесены ворота и забор. Пострадал автомобиль очевидца. Мужчина, погибший от осколка, в момент взрыва проходил по улице. В здании школы, находящейся недалеко от взрыва, повреждено остекление. На улице отсутствует освещение. Ранее в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало об одном погибшем в городе Горловка.
https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html
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донецкая народная республика, донецк, горловка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка погиб мирный житель
При обстреле Кировского района Донецка погиб мирный житель и пострадала собака
ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. ВСУ нанесли артиллерийский удар по Кировскому району Донецка, есть погибший, ранение также получила собака, передает корреспондент РИА Новости.
"Я в доме находился… Там лежит "двухсотый" (погибший - ред.), проходил человек мимо. И собаку зацепило", - рассказал хозяин пострадавшего дома Александр.
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Ранение осколком получила собака по кличке Фугас.
"Эту собаку Александр Владимирович (Захарченко, первый глава ДНР - ред.) давал деньги, чтобы мы его купили на учебный центр. Когда он (Захарченко - ред.) погиб, я его (пса - ред.) забрал к себе домой", - рассказал о раненой собаке Александр.
По словам очевидца, был одиночный прилет из РСЗО. В доме нарушена кровля, выбиты окна и двери. Взрывной волной снесены ворота и забор. Пострадал автомобиль очевидца.
Мужчина, погибший от осколка, в момент взрыва проходил по улице. В здании школы, находящейся недалеко от взрыва, повреждено остекление. На улице отсутствует освещение.
Ранее в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало об одном погибшем в городе Горловка.
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