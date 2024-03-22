https://ria.ru/20240322/obstrel-1935094820.html

При обстреле Донецка погиб мирный житель

При обстреле Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 22.03.2024

При обстреле Донецка погиб мирный житель

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Кировскому району Донецка, есть погибший, ранение также получила собака, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:12

2024-03-22T23:12

2024-03-22T23:12

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

горловка

сцкк

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. ВСУ нанесли артиллерийский удар по Кировскому району Донецка, есть погибший, ранение также получила собака, передает корреспондент РИА Новости. "Я в доме находился… Там лежит "двухсотый" (погибший - ред.), проходил человек мимо. И собаку зацепило", - рассказал хозяин пострадавшего дома Александр. Ранение осколком получила собака по кличке Фугас. "Эту собаку Александр Владимирович (Захарченко, первый глава ДНР - ред.) давал деньги, чтобы мы его купили на учебный центр. Когда он (Захарченко - ред.) погиб, я его (пса - ред.) забрал к себе домой", - рассказал о раненой собаке Александр. По словам очевидца, был одиночный прилет из РСЗО. В доме нарушена кровля, выбиты окна и двери. Взрывной волной снесены ворота и забор. Пострадал автомобиль очевидца. Мужчина, погибший от осколка, в момент взрыва проходил по улице. В здании школы, находящейся недалеко от взрыва, повреждено остекление. На улице отсутствует освещение. Ранее в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало об одном погибшем в городе Горловка.

https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

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донецкая народная республика, донецк, горловка, сцкк, происшествия