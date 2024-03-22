https://ria.ru/20240322/obstrel-1935051021.html
При обстреле ДНР погибли два мирных жителя
При обстреле ДНР погибли два мирных жителя - РИА Новости, 22.03.2024
При обстреле ДНР погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли, еще один пострадал в пятницу в результате обстрела территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:20
2024-03-22T21:20
2024-03-22T21:24
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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денис пушилин
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще один пострадал в пятницу в результате обстрела территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Два мирных жителя погибли, один получил ранения в результате сегодняшнего обстрела территории Республики со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Жертвами противника стали жители Кировского района Донецка и Никитовского района Горловки", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР добавил, что получили повреждения два жилых дома в Куйбышевском районе Донецка, а также трансформатор и котельная в Горловке. "Зафиксировано 18 обстрелов, выпущено 48 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА. Под огнем ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Донецк, Макеевка, Горловка", - подытожил Пушилин. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, донецкая народная республика, горловка, денис пушилин, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, Денис Пушилин, Стирол, Происшествия
При обстреле ДНР погибли два мирных жителя
Пушилин: при обстреле ДНР погибли два мирных жителя