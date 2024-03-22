Рейтинг@Mail.ru
При обстреле ДНР погибли два мирных жителя - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:20 22.03.2024 (обновлено: 21:24 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/obstrel-1935051021.html
При обстреле ДНР погибли два мирных жителя
При обстреле ДНР погибли два мирных жителя - РИА Новости, 22.03.2024
При обстреле ДНР погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли, еще один пострадал в пятницу в результате обстрела территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:20
2024-03-22T21:24
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
горловка
денис пушилин
стирол
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921269253_0:243:3093:1983_1920x0_80_0_0_32db5c8e9be10f46170a951bdfb69905.jpg
ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще один пострадал в пятницу в результате обстрела территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Два мирных жителя погибли, один получил ранения в результате сегодняшнего обстрела территории Республики со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Жертвами противника стали жители Кировского района Донецка и Никитовского района Горловки", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР добавил, что получили повреждения два жилых дома в Куйбышевском районе Донецка, а также трансформатор и котельная в Горловке. "Зафиксировано 18 обстрелов, выпущено 48 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА. Под огнем ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Донецк, Макеевка, Горловка", - подытожил Пушилин. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921269253_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_4654db9d19c4ea519fd2438cba621c25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, горловка, денис пушилин, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, Денис Пушилин, Стирол, Происшествия
При обстреле ДНР погибли два мирных жителя

Пушилин: при обстреле ДНР погибли два мирных жителя

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще один пострадал в пятницу в результате обстрела территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Два мирных жителя погибли, один получил ранения в результате сегодняшнего обстрела территории Республики со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Жертвами противника стали жители Кировского района Донецка и Никитовского района Горловки", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Военнослужащие Центрального военного округа ведут боевую работу на специальном бронепоезде Енисей на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
Глава ДНР добавил, что получили повреждения два жилых дома в Куйбышевском районе Донецка, а также трансформатор и котельная в Горловке.
"Зафиксировано 18 обстрелов, выпущено 48 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА. Под огнем ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Донецк, Макеевка, Горловка", - подытожил Пушилин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДенис ПушилинСтиролПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала