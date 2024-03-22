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При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:23 22.03.2024 (обновлено: 17:45 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/obstrel-1934995920.html
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 22.03.2024
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель
Житель Горловки погиб при обстреле со стороны ВСУ, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T17:23
2024-03-22T17:45
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. Житель Горловки погиб при обстреле со стороны ВСУ, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале."По состоянию на 17:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): на улице Рихтера, 45, погиб мужчина", — говорится в публикации.Еще один мирный житель получил ранение.По данным представительства, ВСУ в 11:00 выпустили по Центрально-Городскому району три снаряда калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20240322/peskov-1934884975.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель

СЦКК ДНР: при обстреле Горловки погиб мирный житель

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ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. Житель Горловки погиб при обстреле со стороны ВСУ, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
"По состоянию на 17:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): на улице Рихтера, 45, погиб мужчина", — говорится в публикации.
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7 марта, 08:00
Еще один мирный житель получил ранение.
По данным представительства, ВСУ в 11:00 выпустили по Центрально-Городскому району три снаряда калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККПроисшествия
 
 
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