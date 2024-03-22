https://ria.ru/20240322/obstrel-1934995920.html

При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель

При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 22.03.2024

При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель

Житель Горловки погиб при обстреле со стороны ВСУ, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T17:23

2024-03-22T17:23

2024-03-22T17:45

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. Житель Горловки погиб при обстреле со стороны ВСУ, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале."По состоянию на 17:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): на улице Рихтера, 45, погиб мужчина", — говорится в публикации.Еще один мирный житель получил ранение.По данным представительства, ВСУ в 11:00 выпустили по Центрально-Городскому району три снаряда калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20240322/peskov-1934884975.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, происшествия