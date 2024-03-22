https://ria.ru/20240322/obstrel-1934995920.html
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 22.03.2024
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель
Житель Горловки погиб при обстреле со стороны ВСУ, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T17:23
2024-03-22T17:23
2024-03-22T17:45
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ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. Житель Горловки погиб при обстреле со стороны ВСУ, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале."По состоянию на 17:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): на улице Рихтера, 45, погиб мужчина", — говорится в публикации.Еще один мирный житель получил ранение.По данным представительства, ВСУ в 11:00 выпустили по Центрально-Городскому району три снаряда калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель
СЦКК ДНР: при обстреле Горловки погиб мирный житель