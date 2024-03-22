Рейтинг@Mail.ru
Более 41 тысячи человек в Донецке остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 22.03.2024 (обновлено: 14:58 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/obstrel-1934945070.html
Более 41 тысячи человек в Донецке остались без света из-за обстрелов
Более 41 тысячи человек в Донецке остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 22.03.2024
Более 41 тысячи человек в Донецке остались без света из-за обстрелов
Более 41 тысячи абонентов в Донецке остались без энергоснабжения в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алесей Кулемзин в... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:53
2024-03-22T14:58
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923478428_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_24a5090ac806b8de2ee980685afac608.jpg
ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Более 41 тысячи абонентов в Донецке остались без энергоснабжения в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алесей Кулемзин в Telegram-канале."В результате боевых действий в Донецке обесточено 399 трансформаторных подстанций, без электроэнергии - 41 450 абонентов, остановлена работа 161 котельной", - говорится в сообщении.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска с начала суток выпустили по Донецку не менее 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе и кассетного типа.
https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923478428_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_514abb912dda3a45950825e4d11f5358.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, происшествия, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк)
Более 41 тысячи человек в Донецке остались без света из-за обстрелов

Кулемзин: более 41 тысячи человек в Донецке остались без света из-за обстрелов

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампочки
Лампочки - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в медиабанк
Лампочки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Более 41 тысячи абонентов в Донецке остались без энергоснабжения в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алесей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате боевых действий в Донецке обесточено 399 трансформаторных подстанций, без электроэнергии - 41 450 абонентов, остановлена работа 161 котельной", - говорится в сообщении.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска с начала суток выпустили по Донецку не менее 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе и кассетного типа.
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Запад забыл: в России лучше играют в шахматы
16 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала