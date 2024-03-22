https://ria.ru/20240322/obstrel-1934945070.html

Более 41 тысячи человек в Донецке остались без света из-за обстрелов

Более 41 тысячи человек в Донецке остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 22.03.2024

Более 41 тысячи человек в Донецке остались без света из-за обстрелов

Более 41 тысячи абонентов в Донецке остались без энергоснабжения в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алесей Кулемзин в... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:53

2024-03-22T14:53

2024-03-22T14:58

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Более 41 тысячи абонентов в Донецке остались без энергоснабжения в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алесей Кулемзин в Telegram-канале."В результате боевых действий в Донецке обесточено 399 трансформаторных подстанций, без электроэнергии - 41 450 абонентов, остановлена работа 161 котельной", - говорится в сообщении.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска с начала суток выпустили по Донецку не менее 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе и кассетного типа.

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, происшествия, алексей кулемзин (донецк)