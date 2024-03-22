https://ria.ru/20240322/obstrel-1934942474.html
При обстреле Озеряновки в ДНР погиб мирный житель
При обстреле Озеряновки в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 22.03.2024
При обстреле Озеряновки в ДНР погиб мирный житель
Мирный житель погиб в пятницу в результате массированного обстрела украинскими силами села Озеряновка в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:47
2024-03-22T14:47
2024-03-22T14:47
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Мирный житель погиб в пятницу в результате массированного обстрела украинскими силами села Озеряновка в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате массированного обстрела села Озеряновка со стороны украинских карателей погиб мирный горловчанин", - написал Приходько в Telegram-канале. Ранее мэр сообщил о ранении мирного жителя при обстреле села. Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Озеряновки в ДНР погиб мирный житель
Приходько: при обстреле Озеряновки в ДНР погиб мирный житель