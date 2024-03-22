https://ria.ru/20240322/obstrel-1934942474.html

При обстреле Озеряновки в ДНР погиб мирный житель

При обстреле Озеряновки в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 22.03.2024

При обстреле Озеряновки в ДНР погиб мирный житель

Мирный житель погиб в пятницу в результате массированного обстрела украинскими силами села Озеряновка в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:47

2024-03-22T14:47

2024-03-22T14:47

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Мирный житель погиб в пятницу в результате массированного обстрела украинскими силами села Озеряновка в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате массированного обстрела села Озеряновка со стороны украинских карателей погиб мирный горловчанин", - написал Приходько в Telegram-канале. Ранее мэр сообщил о ранении мирного жителя при обстреле села. Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия