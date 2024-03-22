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При обстреле Озеряновки в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/obstrel-1934932178.html
При обстреле Озеряновки в ДНР пострадал мирный житель
При обстреле Озеряновки в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.03.2024
При обстреле Озеряновки в ДНР пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате обстрела в пятницу села Озеряновка, в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:20
2024-03-22T14:20
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
иван приходько
горловка
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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела в пятницу села Озеряновка, в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие обстрела Озеряновки со стороны вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал, что при обстреле села повреждены линии электропередачи. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска в пятницу выпустили 16 снарядов калибра 122 миллиметра по Озеряновке. Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
горловка
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происшествия, донецкая народная республика, украина, иван приходько, горловка
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Горловка
При обстреле Озеряновки в ДНР пострадал мирный житель

Приходько: при обстреле Озеряновки в ДНР пострадал мирный житель

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела в пятницу села Озеряновка, в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"Вследствие обстрела Озеряновки со стороны вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал, что при обстреле села повреждены линии электропередачи.
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России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска в пятницу выпустили 16 снарядов калибра 122 миллиметра по Озеряновке.
Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоГорловка
 
 
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