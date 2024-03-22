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При обстреле Озеряновки в ДНР пострадал мирный житель
При обстреле Озеряновки в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.03.2024
При обстреле Озеряновки в ДНР пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате обстрела в пятницу села Озеряновка, в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:20
2024-03-22T14:20
2024-03-22T14:20
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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иван приходько
горловка
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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела в пятницу села Озеряновка, в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие обстрела Озеряновки со стороны вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал, что при обстреле села повреждены линии электропередачи. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска в пятницу выпустили 16 снарядов калибра 122 миллиметра по Озеряновке. Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, донецкая народная республика, украина, иван приходько, горловка
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Горловка
При обстреле Озеряновки в ДНР пострадал мирный житель
Приходько: при обстреле Озеряновки в ДНР пострадал мирный житель