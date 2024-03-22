https://ria.ru/20240322/obstrel-1934925869.html

Украинские войска обстреляли подстанцию в районе Первомайска в ЛНР

Украинские войска обстреляли подстанцию в районе Первомайска в ЛНР - РИА Новости, 22.03.2024

Украинские войска обстреляли подстанцию в районе Первомайска в ЛНР

Украинские войска обстреляли одну из подстанций в районе Первомайска в ЛНР, более 52 тысяч абонентов остались без энергоснабжения, сообщило правительство... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:01

2024-03-22T14:01

2024-03-22T14:04

специальная военная операция на украине

первомайск

луганская народная республика

происшествия

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ЛУГАНСК, 22 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли одну из подстанций в районе Первомайска в ЛНР, более 52 тысяч абонентов остались без энергоснабжения, сообщило правительство республики."ВСУ обстреляли одну из подстанций в районе Первомайска. В результате без энергоснабжения остались более 52 тысяч абонентов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.Отмечается, что частично обесточены абоненты в городах Ирмино, Стаханов, Первомайск, Кировск. Полностью обесточены поселки Голубовское, Борщеватое, Березовское, Горское, Золотое и Золотое-5.Сотрудники сетевой компании организовали работы по созданию транзитного подключения абонентов с другой подстанции.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

первомайск

луганская народная республика

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первомайск, луганская народная республика, происшествия