Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли подстанцию в районе Первомайска в ЛНР - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 22.03.2024 (обновлено: 14:04 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/obstrel-1934925869.html
Украинские войска обстреляли подстанцию в районе Первомайска в ЛНР
Украинские войска обстреляли подстанцию в районе Первомайска в ЛНР - РИА Новости, 22.03.2024
Украинские войска обстреляли подстанцию в районе Первомайска в ЛНР
Украинские войска обстреляли одну из подстанций в районе Первомайска в ЛНР, более 52 тысяч абонентов остались без энергоснабжения, сообщило правительство... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:01
2024-03-22T14:04
специальная военная операция на украине
первомайск
луганская народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304889_0:360:3000:2048_1920x0_80_0_0_5d363257affc5b60453279a9b40113b7.jpg
ЛУГАНСК, 22 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли одну из подстанций в районе Первомайска в ЛНР, более 52 тысяч абонентов остались без энергоснабжения, сообщило правительство республики."ВСУ обстреляли одну из подстанций в районе Первомайска. В результате без энергоснабжения остались более 52 тысяч абонентов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.Отмечается, что частично обесточены абоненты в городах Ирмино, Стаханов, Первомайск, Кировск. Полностью обесточены поселки Голубовское, Борщеватое, Березовское, Горское, Золотое и Золотое-5.Сотрудники сетевой компании организовали работы по созданию транзитного подключения абонентов с другой подстанции.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
первомайск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304889_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7b7820fdc823f9a380e38c081f8271e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
первомайск, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Первомайск, Луганская Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли подстанцию в районе Первомайска в ЛНР

ВСУ обстреляли подстанцию у Первомайска, 52 тыс абонентов остались без света

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли одну из подстанций в районе Первомайска в ЛНР, более 52 тысяч абонентов остались без энергоснабжения, сообщило правительство республики.
"ВСУ обстреляли одну из подстанций в районе Первомайска. В результате без энергоснабжения остались более 52 тысяч абонентов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.
Отмечается, что частично обесточены абоненты в городах Ирмино, Стаханов, Первомайск, Кировск. Полностью обесточены поселки Голубовское, Борщеватое, Березовское, Горское, Золотое и Золотое-5.
Сотрудники сетевой компании организовали работы по созданию транзитного подключения абонентов с другой подстанции.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
На Украине поставили крест
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПервомайскЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала