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Украинские войска обстреляли подстанцию в районе Первомайска в ЛНР
Украинские войска обстреляли подстанцию в районе Первомайска в ЛНР - РИА Новости, 22.03.2024
Украинские войска обстреляли подстанцию в районе Первомайска в ЛНР
Украинские войска обстреляли одну из подстанций в районе Первомайска в ЛНР, более 52 тысяч абонентов остались без энергоснабжения, сообщило правительство... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:01
2024-03-22T14:01
2024-03-22T14:04
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луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 22 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли одну из подстанций в районе Первомайска в ЛНР, более 52 тысяч абонентов остались без энергоснабжения, сообщило правительство республики."ВСУ обстреляли одну из подстанций в районе Первомайска. В результате без энергоснабжения остались более 52 тысяч абонентов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.Отмечается, что частично обесточены абоненты в городах Ирмино, Стаханов, Первомайск, Кировск. Полностью обесточены поселки Голубовское, Борщеватое, Березовское, Горское, Золотое и Золотое-5.Сотрудники сетевой компании организовали работы по созданию транзитного подключения абонентов с другой подстанции.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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первомайск, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Первомайск, Луганская Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли подстанцию в районе Первомайска в ЛНР
ВСУ обстреляли подстанцию у Первомайска, 52 тыс абонентов остались без света