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Украинские войска нанесли ракетный удар по Макеевке
Украинские войска нанесли ракетный удар по Макеевке - РИА Новости, 22.03.2024
Украинские войска нанесли ракетный удар по Макеевке
Украинские войска обстреляли город Макеевку в ДНР из РСЗО, выпустив две ракеты, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:27
2024-03-22T12:27
2024-03-22T12:27
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Макеевку в ДНР из РСЗО, выпустив две ракеты, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, не уточняя тип установки. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:05 – населенный пункт Макеевка: выпущено 2 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
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макеевка, донецкая народная республика, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Происшествия, СЦКК
Украинские войска нанесли ракетный удар по Макеевке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Макеевке