https://ria.ru/20240322/obstrel-1934893319.html

Украинские войска нанесли ракетный удар по Макеевке

Украинские войска нанесли ракетный удар по Макеевке - РИА Новости, 22.03.2024

Украинские войска нанесли ракетный удар по Макеевке

Украинские войска обстреляли город Макеевку в ДНР из РСЗО, выпустив две ракеты, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T12:27

2024-03-22T12:27

2024-03-22T12:27

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

происшествия

сцкк

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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Макеевку в ДНР из РСЗО, выпустив две ракеты, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, не уточняя тип установки. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:05 – населенный пункт Макеевка: выпущено 2 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

макеевка

донецкая народная республика

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макеевка, донецкая народная республика, происшествия, сцкк