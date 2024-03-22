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ВСУ нанесли удар по автобусу с рабочими в Лисичанске
ВСУ нанесли удар по автобусу с рабочими в Лисичанске - РИА Новости, 22.03.2024
ВСУ нанесли удар по автобусу с рабочими в Лисичанске
Украинские войска подвергли обстрелу автобус с рабочими в Лисичанске в ЛНР, рабочие получили порезы от осколков стекла, серьезно никто не пострадал, сообщила... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:16
2024-03-22T12:16
2024-03-22T12:16
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска подвергли обстрелу автобус с рабочими в Лисичанске в ЛНР, рабочие получили порезы от осколков стекла, серьезно никто не пострадал, сообщила администрация города в Telegram-канале. "Специалисты, которые работают на благо нашего города и стараются его восстановить, попали под обстрел, когда возвращались с рабочей смены по своим домам. Автобус, в котором ехали рабочие, посекло осколками. Были выбиты стекла, люди получили порезы от осколков стекла. Серьёзно, к счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
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лисичанск
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лисичанск, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Происшествия
ВСУ нанесли удар по автобусу с рабочими в Лисичанске
При обстреле автобуса в Лисичанске пострадали рабочие