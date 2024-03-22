Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 12 натовских снарядов по Донецку и Горловке
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и центр Горловки, выпустив за полчаса 12 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований по направлению: 10:30 – населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 10:35 – населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 10:40 – населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
В 11.00 подвергся обстрелу Центрально-Городской район Горловки тремя снарядами такого же калибра. О последствиях пока не сообщается.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.