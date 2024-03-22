https://ria.ru/20240322/obstrel-1934860925.html
ВСУ одиннадцатый день подряд обстреливают Теткино
ВСУ одиннадцатый день подряд обстреливают Теткино - РИА Новости, 22.03.2024
ВСУ одиннадцатый день подряд обстреливают Теткино
Поселок Теткино в Курской области обстреливают одиннадцатый день подряд, в пятницу ранение получил один человек, повреждено четыре магазина, пять домов и три... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T10:15
2024-03-22T10:15
2024-03-22T10:22
специальная военная операция на украине
курская область
глушковский район
роман старовойт
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Поселок Теткино в Курской области обстреливают одиннадцатый день подряд, в пятницу ранение получил один человек, повреждено четыре магазина, пять домов и три квартиры, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Посёлок Тёткино Глушковского района ночью был обстрелян со стороны Украины. Осколочное ранение получил местный житель. Ему оказана необходимая медицинская помощь", - написал он.По его данным, повреждено четыре магазина, пять частных домов и три квартиры в многоквартирном доме."Обязательно поможем в восстановлении пострадавшего имущества", - подчеркнул губернатор.Глушковский район, где располагается посёлок городского типа Тёткино, граничит с Сумской областью Украины, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА.Минобороны РФ ранее заявило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России 12 марта не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области: отбиты четыре атаки ДРГ, пытавшихся прорваться в районе Тёткино. По информации Минобороны, противник был отброшен, понеся значительные потери.
https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html
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курская область, глушковский район, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Глушковский район, Роман Старовойт, Происшествия
ВСУ одиннадцатый день подряд обстреливают Теткино
Старовойт: при обстреле курского поселка Теткино получил ранения один человек