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Два человека пострадали при атаке на Белгородскую область - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:37 22.03.2024 (обновлено: 09:43 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/obstrel-1934852353.html
Два человека пострадали при атаке на Белгородскую область
Два человека пострадали при атаке на Белгородскую область - РИА Новости, 22.03.2024
Два человека пострадали при атаке на Белгородскую область
Два человека пострадали при воздушной атаке ВСУ Белгорода и Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T09:37
2024-03-22T09:43
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 мар – РИА Новости. Два человека пострадали при воздушной атаке ВСУ Белгорода и Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО.Ранее Гладков сообщил об одном погибшем."По предварительным данным, два человека пострадали: у женщины осколочное ранение нижней конечности, у мужчины закрытая черепно-мозговая травма. Бригадами скорой они доставлены в городскую больницу №2, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.", - написал Гладков.Утром в пятницу в Белгороде была объявлена ракетная опасность. Как сообщило Минобороны РФ, около 7.30 мск над Белгородской областью средствами ПВО сбиты восемь снарядов чешской РСЗО "Вампир".
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Два человека пострадали при атаке на Белгородскую область

Гладков: два человека пострадали при атаке на Белгород и Белгородский район

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 22 мар – РИА Новости. Два человека пострадали при воздушной атаке ВСУ Белгорода и Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО.
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Ранее Гладков сообщил об одном погибшем.
"По предварительным данным, два человека пострадали: у женщины осколочное ранение нижней конечности, у мужчины закрытая черепно-мозговая травма. Бригадами скорой они доставлены в городскую больницу №2, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.", - написал Гладков.
Утром в пятницу в Белгороде была объявлена ракетная опасность. Как сообщило Минобороны РФ, около 7.30 мск над Белгородской областью средствами ПВО сбиты восемь снарядов чешской РСЗО "Вампир".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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