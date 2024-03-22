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Два человека пострадали при атаке на Белгородскую область
Два человека пострадали при атаке на Белгородскую область - РИА Новости, 22.03.2024
Два человека пострадали при атаке на Белгородскую область
Два человека пострадали при воздушной атаке ВСУ Белгорода и Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T09:37
2024-03-22T09:37
2024-03-22T09:43
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БЕЛГОРОД, 22 мар – РИА Новости. Два человека пострадали при воздушной атаке ВСУ Белгорода и Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО.Ранее Гладков сообщил об одном погибшем."По предварительным данным, два человека пострадали: у женщины осколочное ранение нижней конечности, у мужчины закрытая черепно-мозговая травма. Бригадами скорой они доставлены в городскую больницу №2, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.", - написал Гладков.Утром в пятницу в Белгороде была объявлена ракетная опасность. Как сообщило Минобороны РФ, около 7.30 мск над Белгородской областью средствами ПВО сбиты восемь снарядов чешской РСЗО "Вампир".
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Два человека пострадали при атаке на Белгородскую область
Гладков: два человека пострадали при атаке на Белгород и Белгородский район
БЕЛГОРОД, 22 мар – РИА Новости.
Два человека пострадали при воздушной атаке ВСУ Белгорода и Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО.
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Ранее Гладков сообщил об одном погибшем.
"По предварительным данным, два человека пострадали: у женщины осколочное ранение нижней конечности, у мужчины закрытая черепно-мозговая травма. Бригадами скорой они доставлены в городскую больницу №2, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.", - написал Гладков.
Утром в пятницу в Белгороде была объявлена ракетная опасность. Как сообщило Минобороны РФ, около 7.30 мск над Белгородской областью средствами ПВО сбиты восемь снарядов чешской РСЗО "Вампир".
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