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Три учреждения здравоохранения пострадали при обстреле Белгородской области - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:00 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/obstrel-1934846194.html
Три учреждения здравоохранения пострадали при обстреле Белгородской области
Три учреждения здравоохранения пострадали при обстреле Белгородской области - РИА Новости, 22.03.2024
Три учреждения здравоохранения пострадали при обстреле Белгородской области
Три учреждения здравоохранения пострадали после утреннего обстрела Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T09:00
2024-03-22T09:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Три учреждения здравоохранения пострадали после утреннего обстрела Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Утром в пятницу в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Как сообщило Минобороны РФ, около 7.30 мск над Белгородской областью средствами ПВО сбиты восемь снарядов РСЗО "Вампир". "По предварительным данным, пострадали три учреждения здравоохранения и жилые дома", - сообщил Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Три учреждения здравоохранения пострадали при обстреле Белгородской области

В Белгородской области три учреждения здравоохранения пострадали от обстрела ВСУ

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия обстрела в Белгороде
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БЕЛГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Три учреждения здравоохранения пострадали после утреннего обстрела Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Утром в пятницу в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Как сообщило Минобороны РФ, около 7.30 мск над Белгородской областью средствами ПВО сбиты восемь снарядов РСЗО "Вампир".
"По предварительным данным, пострадали три учреждения здравоохранения и жилые дома", - сообщил Гладков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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