https://ria.ru/20240322/obstrel-1934846194.html

Три учреждения здравоохранения пострадали при обстреле Белгородской области

Три учреждения здравоохранения пострадали при обстреле Белгородской области - РИА Новости, 22.03.2024

Три учреждения здравоохранения пострадали при обстреле Белгородской области

Три учреждения здравоохранения пострадали после утреннего обстрела Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T09:00

2024-03-22T09:00

2024-03-22T09:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Три учреждения здравоохранения пострадали после утреннего обстрела Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Утром в пятницу в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Как сообщило Минобороны РФ, около 7.30 мск над Белгородской областью средствами ПВО сбиты восемь снарядов РСЗО "Вампир". "По предварительным данным, пострадали три учреждения здравоохранения и жилые дома", - сообщил Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины