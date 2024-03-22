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Три учреждения здравоохранения пострадали при обстреле Белгородской области
Три учреждения здравоохранения пострадали при обстреле Белгородской области - РИА Новости, 22.03.2024
Три учреждения здравоохранения пострадали при обстреле Белгородской области
Три учреждения здравоохранения пострадали после утреннего обстрела Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T09:00
2024-03-22T09:00
2024-03-22T09:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Три учреждения здравоохранения пострадали после утреннего обстрела Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Утром в пятницу в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Как сообщило Минобороны РФ, около 7.30 мск над Белгородской областью средствами ПВО сбиты восемь снарядов РСЗО "Вампир". "По предварительным данным, пострадали три учреждения здравоохранения и жилые дома", - сообщил Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Три учреждения здравоохранения пострадали при обстреле Белгородской области
В Белгородской области три учреждения здравоохранения пострадали от обстрела ВСУ