https://ria.ru/20240322/obstrel-1934845263.html

При обстреле Белгорода погибла женщина

При обстреле Белгорода погибла женщина - РИА Новости, 22.03.2024

При обстреле Белгорода погибла женщина

Жительница Белгородской области погибла при утреннем обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T08:49

2024-03-22T08:49

2024-03-22T09:58

специальная военная операция на украине

белгород

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Жительница Белгородской области погибла при утреннем обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Один человек погиб. Женщина во время воздушной атаки со стороны ВСУ гуляла на улице со своими собаками. Снаряд разорвался рядом с ней в нескольких метрах — от полученных ран она скончалась на месте", — говорится в публикации.По предварительным данным, два человека пострадали: у женщины осколочное ранение ноги, у мужчины закрытая черепно-мозговая травма. Обоих доставили в городскую больницу № 2.В результате обстрела разбиты окна в 31 квартире в пяти домах, поврежден частный дом, четыре медицинских учреждения, 12 автомобилей, из которых четыре полностью сгорели.Власти проводят оценку ущерба.Утром в Белгороде действовала ракетная опасность. Как сообщило Минобороны, около 07:30 мск средства ПВО сбили в регионе восемь снарядов чешской РСЗО Vampire.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20240321/terakty-1934651618.html

белгород

белгородская область

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белгород, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков