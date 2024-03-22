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Новак поручил обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ - РИА Новости, 22.03.2024
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16:42 22.03.2024 (обновлено: 17:08 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/neft-1934985022.html
Новак поручил обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ
Новак поручил обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ - РИА Новости, 22.03.2024
Новак поручил обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ
Вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяникам и РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:42
2024-03-22T17:08
экономика
ржд
россия
александр новак
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяникам и РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в соответствии с графиком и растущим спросом, сообщила пресс-служба кабмина.В пятницу Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов."Вице-премьер поручил нефтяным компаниям совместно с РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ в соответствии с графиком и растущим весенним спросом", - говорится в сообщении.Кабмин РФ предлагает закрепить приоритетность перевозок топлива по железной дороге по сравнению с другими грузами, написала ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Минтранс РФ поддержал закрепление приоритетности перевозок топлива, сообщали РИА Новости в министерстве.В свою очередь, Минэнерго поделилось с агентством, что вместе с нефтяниками и РЖД разрабатывает ежемесячные графики транспортировки топлива, чтобы обеспечить региональные нефтебазы нефтепродуктами на период высокого спроса. РЖД предпринимают все необходимые действия для обеспечения стабильных перевозок топлива, о чем компания заявила РИА Новости.Планы покупок и реализации нефтепродуктов также были запрошены у топливных трейдеров, об этом в четверг сообщала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ. До этого ФАС, поднимая проблему скорости поставок топлива, предлагала участникам рынка увеличить транспортировку нефтепродуктов внутри страны по трубопроводам. "Транснефть" поддержала это предложение.
https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html
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экономика, ржд, россия, александр новак
Экономика, РЖД, Россия, Александр Новак
Новак поручил обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ

Новак поручил РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожная сортировочная станция
Железнодорожная сортировочная станция - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожная сортировочная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяникам и РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в соответствии с графиком и растущим спросом, сообщила пресс-служба кабмина.
В пятницу Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
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"Вице-премьер поручил нефтяным компаниям совместно с РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ в соответствии с графиком и растущим весенним спросом", - говорится в сообщении.
Кабмин РФ предлагает закрепить приоритетность перевозок топлива по железной дороге по сравнению с другими грузами, написала ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Минтранс РФ поддержал закрепление приоритетности перевозок топлива, сообщали РИА Новости в министерстве.
В свою очередь, Минэнерго поделилось с агентством, что вместе с нефтяниками и РЖД разрабатывает ежемесячные графики транспортировки топлива, чтобы обеспечить региональные нефтебазы нефтепродуктами на период высокого спроса. РЖД предпринимают все необходимые действия для обеспечения стабильных перевозок топлива, о чем компания заявила РИА Новости.
Планы покупок и реализации нефтепродуктов также были запрошены у топливных трейдеров, об этом в четверг сообщала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ. До этого ФАС, поднимая проблему скорости поставок топлива, предлагала участникам рынка увеличить транспортировку нефтепродуктов внутри страны по трубопроводам. "Транснефть" поддержала это предложение.
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Минтранс поддержал приоритет перевозок топлива по железной дороге
Вчера, 15:08
 
ЭкономикаРЖДРоссияАлександр Новак
 
 
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