https://ria.ru/20240322/neft-1934985022.html

Новак поручил обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ

Новак поручил обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ - РИА Новости, 22.03.2024

Новак поручил обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ

Вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяникам и РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T16:42

2024-03-22T16:42

2024-03-22T17:08

экономика

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россия

александр новак

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяникам и РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в соответствии с графиком и растущим спросом, сообщила пресс-служба кабмина.В пятницу Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов."Вице-премьер поручил нефтяным компаниям совместно с РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ в соответствии с графиком и растущим весенним спросом", - говорится в сообщении.Кабмин РФ предлагает закрепить приоритетность перевозок топлива по железной дороге по сравнению с другими грузами, написала ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Минтранс РФ поддержал закрепление приоритетности перевозок топлива, сообщали РИА Новости в министерстве.В свою очередь, Минэнерго поделилось с агентством, что вместе с нефтяниками и РЖД разрабатывает ежемесячные графики транспортировки топлива, чтобы обеспечить региональные нефтебазы нефтепродуктами на период высокого спроса. РЖД предпринимают все необходимые действия для обеспечения стабильных перевозок топлива, о чем компания заявила РИА Новости.Планы покупок и реализации нефтепродуктов также были запрошены у топливных трейдеров, об этом в четверг сообщала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ. До этого ФАС, поднимая проблему скорости поставок топлива, предлагала участникам рынка увеличить транспортировку нефтепродуктов внутри страны по трубопроводам. "Транснефть" поддержала это предложение.

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

https://ria.ru/20240322/perevozki-1934949061.html

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экономика, ржд, россия, александр новак