https://ria.ru/20240322/neft-1934985022.html
Новак поручил обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ
Новак поручил обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ - РИА Новости, 22.03.2024
Новак поручил обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ
Вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяникам и РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:42
2024-03-22T16:42
2024-03-22T17:08
экономика
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяникам и РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в соответствии с графиком и растущим спросом, сообщила пресс-служба кабмина.В пятницу Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов."Вице-премьер поручил нефтяным компаниям совместно с РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ в соответствии с графиком и растущим весенним спросом", - говорится в сообщении.Кабмин РФ предлагает закрепить приоритетность перевозок топлива по железной дороге по сравнению с другими грузами, написала ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Минтранс РФ поддержал закрепление приоритетности перевозок топлива, сообщали РИА Новости в министерстве.В свою очередь, Минэнерго поделилось с агентством, что вместе с нефтяниками и РЖД разрабатывает ежемесячные графики транспортировки топлива, чтобы обеспечить региональные нефтебазы нефтепродуктами на период высокого спроса. РЖД предпринимают все необходимые действия для обеспечения стабильных перевозок топлива, о чем компания заявила РИА Новости.Планы покупок и реализации нефтепродуктов также были запрошены у топливных трейдеров, об этом в четверг сообщала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ. До этого ФАС, поднимая проблему скорости поставок топлива, предлагала участникам рынка увеличить транспортировку нефтепродуктов внутри страны по трубопроводам. "Транснефть" поддержала это предложение.
https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html
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экономика, ржд, россия, александр новак
Экономика, РЖД, Россия, Александр Новак
Новак поручил обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ
Новак поручил РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяникам и РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в соответствии с графиком и растущим спросом, сообщила пресс-служба
кабмина.
В пятницу Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
Украина угрожает российской нефти
"Вице-премьер поручил нефтяным компаниям совместно с РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ в соответствии с графиком и растущим весенним спросом", - говорится в сообщении.
Кабмин РФ предлагает закрепить приоритетность перевозок топлива по железной дороге по сравнению с другими грузами, написала ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Минтранс РФ поддержал закрепление приоритетности перевозок топлива, сообщали РИА Новости в министерстве.
В свою очередь, Минэнерго поделилось с агентством, что вместе с нефтяниками и РЖД разрабатывает ежемесячные графики транспортировки топлива, чтобы обеспечить региональные нефтебазы нефтепродуктами на период высокого спроса. РЖД предпринимают все необходимые действия для обеспечения стабильных перевозок топлива, о чем компания заявила РИА Новости.
Планы покупок и реализации нефтепродуктов также были запрошены у топливных трейдеров, об этом в четверг сообщала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ. До этого ФАС, поднимая проблему скорости поставок топлива, предлагала участникам рынка увеличить транспортировку нефтепродуктов внутри страны по трубопроводам. "Транснефть" поддержала это предложение.
Минтранс поддержал приоритет перевозок топлива по железной дороге