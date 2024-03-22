https://ria.ru/20240322/nebenzya-1934976340.html
Небензя прокомментировал проект американской резолюции по сектору Газа
Небензя прокомментировал проект американской резолюции по сектору Газа - РИА Новости, 22.03.2024
Небензя прокомментировал проект американской резолюции по сектору Газа
Проект резолюции США по сектору Газа был политизирован и рассчитан на то, чтобы подыграть настроениям избирателей в США перед президентскими выборами, заявил на РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:19
2024-03-22T16:19
2024-03-22T16:52
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 22 мар - РИА Новости. Проект резолюции США по сектору Газа был политизирован и рассчитан на то, чтобы подыграть настроениям избирателей в США перед президентскими выборами, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Ранее Россия и Китай заблокировали принятие американского проекта, так как в нем не содержалось требования к прекращению огня в анклаве. Алжир был также против документа. Одиннадцать стран голосовали за. Гайана воздержалась."С самого начала было очевидно, что переговоры, которые американские коллеги ведут по этому проекту, нацелены лишь на то, чтобы оттянуть время. Все наши комментарии и красные линии раз за разом игнорировались, как и предложения ряда других делегаций. Это был какой-то разговор с пустотой, а не нормальная работа с документом", - сказал Небензя."Американский продукт - это насквозь политизированный документ, единственная цель которого - подыграть на предвыборной волне настроениям избирателей, подкинув им кость в виде хоть какого-то упоминания так называемого прекращения огня в Газе, застолбить политические установки США в регионе через навешивание террористических ярлыков и обеспечить безнаказанность Израиля. Преступным действиям которого в проекте даже не дается оценки", - подчеркнул постпред.По его словам, в американском проекте содержится "фактически зеленый свет Израилю на проведение военной операции в Рафахе"."По крайней мере, авторы постарались сделать так, чтобы ничто в их проекте не препятствовало Западному Иерусалиму закончить кровавую зачистку юга сектора Газа, чего, собственно, и добивается Вашингтон", - указал Небензя."Мы уже говорили, что больше не пропустим бессмысленных резолюций, не содержащих требования к прекращению огня и ведущих нас в никуда", - заключил он.
https://ria.ru/20240322/konflikt-1915630213.html
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сша, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, израиль, василий небензя, оон
США, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Израиль, Василий Небензя, ООН
Небензя прокомментировал проект американской резолюции по сектору Газа
Небензя назвал проект резолюции США по сектору Газа политизированным документом
ООН, 22 мар - РИА Новости. Проект резолюции США по сектору Газа был политизирован и рассчитан на то, чтобы подыграть настроениям избирателей в США перед президентскими выборами, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
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заблокировали принятие американского проекта, так как в нем не содержалось требования к прекращению огня в анклаве. Алжир
был также против документа. Одиннадцать стран голосовали за. Гайана воздержалась.
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"С самого начала было очевидно, что переговоры, которые американские коллеги ведут по этому проекту, нацелены лишь на то, чтобы оттянуть время. Все наши комментарии и красные линии раз за разом игнорировались, как и предложения ряда других делегаций. Это был какой-то разговор с пустотой, а не нормальная работа с документом", - сказал Небензя.
"Американский продукт - это насквозь политизированный документ, единственная цель которого - подыграть на предвыборной волне настроениям избирателей, подкинув им кость в виде хоть какого-то упоминания так называемого прекращения огня в Газе, застолбить политические установки США в регионе через навешивание террористических ярлыков и обеспечить безнаказанность Израиля
. Преступным действиям которого в проекте даже не дается оценки", - подчеркнул постпред.
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По его словам, в американском проекте содержится "фактически зеленый свет Израилю на проведение военной операции в Рафахе".
"По крайней мере, авторы постарались сделать так, чтобы ничто в их проекте не препятствовало Западному Иерусалиму закончить кровавую зачистку юга сектора Газа, чего, собственно, и добивается Вашингтон", - указал Небензя.
"Мы уже говорили, что больше не пропустим бессмысленных резолюций, не содержащих требования к прекращению огня и ведущих нас в никуда", - заключил он.
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