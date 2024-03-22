Воробьев: создание наукограда в Серпухове — знаковый проект для Подмосковья
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Антон ЧерновГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Создание наукограда на территории Большого Серпухова является для Подмосковья знаковым проектом, который позволит аккумулировать и реализовывать самые прорывные, стратегические научные идеи, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Как сообщает пресс-служба правительства области, от Минобрнауки РФ поступило положительное решение о стратегии развития городского округа Серпухов. Для присвоения Серпухову статуса наукограда необходимо постановление правительства РФ.
"У нас есть задача – обеспечить технологический суверенитет, а для этого необходима современная инфраструктура для инноваций, успешного практического внедрения разработок наших ученых. Спасибо Курчатовскому институту, РАН и другим флагманам отечественной науки за постоянную поддержку и партнерство! По решению президента в нашем регионе будет создан масштабный научный центр, чтобы форсировать развитие биотехнологий, фармы и других перспективных отраслей. А статус самого крупного в стране наукограда откроет еще больше возможностей и для отрасли, и для жителей муниципалитета", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Городской округ Серпухов имеет высокий научно-технический потенциал с градообразующим научно-производственным комплексом (НПК). В него входят 50 предприятий, организаций, учреждений и обособленных подразделений. Они осуществляют научную, научно-техническую, инновационную деятельность, экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники РФ. В их числе - "Протом", "Новые технологии", "НПО ДНК-Технология", Институт физики высоких энергий имени А.А.Логунова НИЦ "Курчатовский институт", РОСБИОТЕХ, Институт биоорганической химии имени М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН, филиал "Пущинская радиоастрономическая обсерватория имени В.В.Виткевича АКЦ ФИАН", Институт белка РАН.
На предприятиях НПК работают около 10 тысяч человек. Доля численности научных сотрудников и представителей профессорско-преподавательского состава составляет 28%. А доля общего объема произведенных организациями и обособленными подразделениями НПК товаров и их затраты на инвестиции в основной капитал – 51%.
В пресс-службе напомнили, что в январе 2023 года был принят закон Московской области об объединении городских округов Протвино, Пущино, являющихся наукоградами Российской Федерации, и городского округа Серпухов. После выхода постановления правительства РФ Протвино, Пущино и Серпухов станут единым наукоградом.