https://ria.ru/20240322/naukograd-1935026246.html

Воробьев: создание наукограда в Серпухове — знаковый проект для Подмосковья

Воробьев: создание наукограда в Серпухове — знаковый проект для Подмосковья - РИА Новости, 22.03.2024

Воробьев: создание наукограда в Серпухове — знаковый проект для Подмосковья

Создание наукограда на территории Большого Серпухова является для Подмосковья знаковым проектом, который позволит аккумулировать и реализовывать самые... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T19:25

2024-03-22T19:25

2024-03-22T19:25

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

российская академия наук

курчатовский институт

физический институт ран

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Создание наукограда на территории Большого Серпухова является для Подмосковья знаковым проектом, который позволит аккумулировать и реализовывать самые прорывные, стратегические научные идеи, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Как сообщает пресс-служба правительства области, от Минобрнауки РФ поступило положительное решение о стратегии развития городского округа Серпухов. Для присвоения Серпухову статуса наукограда необходимо постановление правительства РФ. "У нас есть задача – обеспечить технологический суверенитет, а для этого необходима современная инфраструктура для инноваций, успешного практического внедрения разработок наших ученых. Спасибо Курчатовскому институту, РАН и другим флагманам отечественной науки за постоянную поддержку и партнерство! По решению президента в нашем регионе будет создан масштабный научный центр, чтобы форсировать развитие биотехнологий, фармы и других перспективных отраслей. А статус самого крупного в стране наукограда откроет еще больше возможностей и для отрасли, и для жителей муниципалитета", - приводятся в сообщении слова Воробьева. Городской округ Серпухов имеет высокий научно-технический потенциал с градообразующим научно-производственным комплексом (НПК). В него входят 50 предприятий, организаций, учреждений и обособленных подразделений. Они осуществляют научную, научно-техническую, инновационную деятельность, экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники РФ. В их числе - "Протом", "Новые технологии", "НПО ДНК-Технология", Институт физики высоких энергий имени А.А.Логунова НИЦ "Курчатовский институт", РОСБИОТЕХ, Институт биоорганической химии имени М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН, филиал "Пущинская радиоастрономическая обсерватория имени В.В.Виткевича АКЦ ФИАН", Институт белка РАН. На предприятиях НПК работают около 10 тысяч человек. Доля численности научных сотрудников и представителей профессорско-преподавательского состава составляет 28%. А доля общего объема произведенных организациями и обособленными подразделениями НПК товаров и их затраты на инвестиции в основной капитал – 51%. В пресс-службе напомнили, что в январе 2023 года был принят закон Московской области об объединении городских округов Протвино, Пущино, являющихся наукоградами Российской Федерации, и городского округа Серпухов. После выхода постановления правительства РФ Протвино, Пущино и Серпухов станут единым наукоградом.

https://ria.ru/20240315/granty-1933335851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей воробьев, московская область (подмосковье), российская академия наук, курчатовский институт, физический институт ран, россия, серпухов