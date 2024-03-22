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Воробьев: создание наукограда в Серпухове — знаковый проект для Подмосковья - РИА Новости, 22.03.2024
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Новости Подмосковья
 
19:25 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/naukograd-1935026246.html
Воробьев: создание наукограда в Серпухове — знаковый проект для Подмосковья
Воробьев: создание наукограда в Серпухове — знаковый проект для Подмосковья - РИА Новости, 22.03.2024
Воробьев: создание наукограда в Серпухове — знаковый проект для Подмосковья
Создание наукограда на территории Большого Серпухова является для Подмосковья знаковым проектом, который позволит аккумулировать и реализовывать самые... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T19:25
2024-03-22T19:25
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
российская академия наук
курчатовский институт
физический институт ран
россия
серпухов
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Создание наукограда на территории Большого Серпухова является для Подмосковья знаковым проектом, который позволит аккумулировать и реализовывать самые прорывные, стратегические научные идеи, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Как сообщает пресс-служба правительства области, от Минобрнауки РФ поступило положительное решение о стратегии развития городского округа Серпухов. Для присвоения Серпухову статуса наукограда необходимо постановление правительства РФ. "У нас есть задача – обеспечить технологический суверенитет, а для этого необходима современная инфраструктура для инноваций, успешного практического внедрения разработок наших ученых. Спасибо Курчатовскому институту, РАН и другим флагманам отечественной науки за постоянную поддержку и партнерство! По решению президента в нашем регионе будет создан масштабный научный центр, чтобы форсировать развитие биотехнологий, фармы и других перспективных отраслей. А статус самого крупного в стране наукограда откроет еще больше возможностей и для отрасли, и для жителей муниципалитета", - приводятся в сообщении слова Воробьева. Городской округ Серпухов имеет высокий научно-технический потенциал с градообразующим научно-производственным комплексом (НПК). В него входят 50 предприятий, организаций, учреждений и обособленных подразделений. Они осуществляют научную, научно-техническую, инновационную деятельность, экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники РФ. В их числе - "Протом", "Новые технологии", "НПО ДНК-Технология", Институт физики высоких энергий имени А.А.Логунова НИЦ "Курчатовский институт", РОСБИОТЕХ, Институт биоорганической химии имени М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН, филиал "Пущинская радиоастрономическая обсерватория имени В.В.Виткевича АКЦ ФИАН", Институт белка РАН. На предприятиях НПК работают около 10 тысяч человек. Доля численности научных сотрудников и представителей профессорско-преподавательского состава составляет 28%. А доля общего объема произведенных организациями и обособленными подразделениями НПК товаров и их затраты на инвестиции в основной капитал – 51%. В пресс-службе напомнили, что в январе 2023 года был принят закон Московской области об объединении городских округов Протвино, Пущино, являющихся наукоградами Российской Федерации, и городского округа Серпухов. После выхода постановления правительства РФ Протвино, Пущино и Серпухов станут единым наукоградом.
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московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), российская академия наук, курчатовский институт, физический институт ран, россия, серпухов
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Российская академия наук, Курчатовский институт, Физический институт РАН, Россия, Серпухов

Воробьев: создание наукограда в Серпухове — знаковый проект для Подмосковья

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Антон ЧерновГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Антон Чернов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Создание наукограда на территории Большого Серпухова является для Подмосковья знаковым проектом, который позволит аккумулировать и реализовывать самые прорывные, стратегические научные идеи, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Как сообщает пресс-служба правительства области, от Минобрнауки РФ поступило положительное решение о стратегии развития городского округа Серпухов. Для присвоения Серпухову статуса наукограда необходимо постановление правительства РФ.
"У нас есть задача – обеспечить технологический суверенитет, а для этого необходима современная инфраструктура для инноваций, успешного практического внедрения разработок наших ученых. Спасибо Курчатовскому институту, РАН и другим флагманам отечественной науки за постоянную поддержку и партнерство! По решению президента в нашем регионе будет создан масштабный научный центр, чтобы форсировать развитие биотехнологий, фармы и других перспективных отраслей. А статус самого крупного в стране наукограда откроет еще больше возможностей и для отрасли, и для жителей муниципалитета", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Городской округ Серпухов имеет высокий научно-технический потенциал с градообразующим научно-производственным комплексом (НПК). В него входят 50 предприятий, организаций, учреждений и обособленных подразделений. Они осуществляют научную, научно-техническую, инновационную деятельность, экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники РФ. В их числе - "Протом", "Новые технологии", "НПО ДНК-Технология", Институт физики высоких энергий имени А.А.Логунова НИЦ "Курчатовский институт", РОСБИОТЕХ, Институт биоорганической химии имени М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН, филиал "Пущинская радиоастрономическая обсерватория имени В.В.Виткевича АКЦ ФИАН", Институт белка РАН.
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На предприятиях НПК работают около 10 тысяч человек. Доля численности научных сотрудников и представителей профессорско-преподавательского состава составляет 28%. А доля общего объема произведенных организациями и обособленными подразделениями НПК товаров и их затраты на инвестиции в основной капитал – 51%.
В пресс-службе напомнили, что в январе 2023 года был принят закон Московской области об объединении городских округов Протвино, Пущино, являющихся наукоградами Российской Федерации, и городского округа Серпухов. После выхода постановления правительства РФ Протвино, Пущино и Серпухов станут единым наукоградом.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Российская академия наукКурчатовский институтФизический институт РАНРоссияСерпухов
 
 
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