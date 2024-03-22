https://ria.ru/20240322/nato-1935033101.html

НАТО разжигает конфликт, который сама же и создала, заявили в Госдуме

НАТО разжигает конфликт, который сама же и создала, заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.03.2024

НАТО разжигает конфликт, который сама же и создала, заявили в Госдуме

Страны НАТО не перестают разжигать конфликт, которой они же и создали, заявил РИА Новости депутат ГД Алексей Чепа, комментируя заявление главы Военного комитета РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T20:00

2024-03-22T20:00

2024-03-22T20:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Страны НАТО не перестают разжигать конфликт, которой они же и создали, заявил РИА Новости депутат ГД Алексей Чепа, комментируя заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о готовности альянса к конфликту с Россией. Ранее такое заявление Бауэр сделал в интервью онлайн-изданию украинского минобороны Armyinform, отвечая на вопрос о готовности альянса к конфликту с РФ. "(Страны НАТО - ред.) обманывают и поддерживают, развивают этот конфликт дальше и дальше своими действиями. Они его создали, они его разжигают. Поэтому все это есть продолжение одной и той же стратегии, которая есть у НАТО", - сказал Чепа агентству. Он пояснил, что НАТО - это структура, которая финансируется огромными бюджетами стран. Депутат добавил, что враг "у них враг один - Россия, на протяжении многих лет". "Сказать, что они (страны НАТО - ред.) не готовы сегодня (к конфликту с РФ - ред.) - это вызовет огромный вопрос у всех избирателей всех стран. Ребята, а на что мы отдаем 2-3 процента бюджета?", - добавил парламентарий. Также Чепа отметил, что Украина ждет от НАТО большей поддержки, но заявления альянса о помощи - это только подталкивание Украины к действиям. "Смотрите, когда НАТО говорит, что мы готовы отправить свои войска, надо понимать, что этим хотят сказать страны НАТО. Говорят, мы пришлем, возможно, определенное количество войск, которые разместим там-то… вместо ваших войск, которые стоят на границе, допустим, с Белоруссией, не воюют. Мы разместим там свои войска, а вы свои войска бросите на фронт под лозунгом "до последнего украинца" воюете. Вот чего они добиваются", - заключил Чепа.

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, алексей чепа, нато, роб бауэр, в мире