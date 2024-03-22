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НАТО разжигает конфликт, который сама же и создала, заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:00 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/nato-1935033101.html
НАТО разжигает конфликт, который сама же и создала, заявили в Госдуме
НАТО разжигает конфликт, который сама же и создала, заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.03.2024
НАТО разжигает конфликт, который сама же и создала, заявили в Госдуме
Страны НАТО не перестают разжигать конфликт, которой они же и создали, заявил РИА Новости депутат ГД Алексей Чепа, комментируя заявление главы Военного комитета РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T20:00
2024-03-22T20:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
алексей чепа
нато
роб бауэр
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Страны НАТО не перестают разжигать конфликт, которой они же и создали, заявил РИА Новости депутат ГД Алексей Чепа, комментируя заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о готовности альянса к конфликту с Россией. Ранее такое заявление Бауэр сделал в интервью онлайн-изданию украинского минобороны Armyinform, отвечая на вопрос о готовности альянса к конфликту с РФ. "(Страны НАТО - ред.) обманывают и поддерживают, развивают этот конфликт дальше и дальше своими действиями. Они его создали, они его разжигают. Поэтому все это есть продолжение одной и той же стратегии, которая есть у НАТО", - сказал Чепа агентству. Он пояснил, что НАТО - это структура, которая финансируется огромными бюджетами стран. Депутат добавил, что враг "у них враг один - Россия, на протяжении многих лет". "Сказать, что они (страны НАТО - ред.) не готовы сегодня (к конфликту с РФ - ред.) - это вызовет огромный вопрос у всех избирателей всех стран. Ребята, а на что мы отдаем 2-3 процента бюджета?", - добавил парламентарий. Также Чепа отметил, что Украина ждет от НАТО большей поддержки, но заявления альянса о помощи - это только подталкивание Украины к действиям. "Смотрите, когда НАТО говорит, что мы готовы отправить свои войска, надо понимать, что этим хотят сказать страны НАТО. Говорят, мы пришлем, возможно, определенное количество войск, которые разместим там-то… вместо ваших войск, которые стоят на границе, допустим, с Белоруссией, не воюют. Мы разместим там свои войска, а вы свои войска бросите на фронт под лозунгом "до последнего украинца" воюете. Вот чего они добиваются", - заключил Чепа.
https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html
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россия, украина, алексей чепа, нато, роб бауэр, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Алексей Чепа, НАТО, Роб Бауэр, В мире
НАТО разжигает конфликт, который сама же и создала, заявили в Госдуме

Депутат Чепа: страны НАТО разжигают конфликт, который сами же и создали

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Страны НАТО не перестают разжигать конфликт, которой они же и создали, заявил РИА Новости депутат ГД Алексей Чепа, комментируя заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о готовности альянса к конфликту с Россией.
Ранее такое заявление Бауэр сделал в интервью онлайн-изданию украинского минобороны Armyinform, отвечая на вопрос о готовности альянса к конфликту с РФ.
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"(Страны НАТО - ред.) обманывают и поддерживают, развивают этот конфликт дальше и дальше своими действиями. Они его создали, они его разжигают. Поэтому все это есть продолжение одной и той же стратегии, которая есть у НАТО", - сказал Чепа агентству.
Он пояснил, что НАТО - это структура, которая финансируется огромными бюджетами стран. Депутат добавил, что враг "у них враг один - Россия, на протяжении многих лет". "Сказать, что они (страны НАТО - ред.) не готовы сегодня (к конфликту с РФ - ред.) - это вызовет огромный вопрос у всех избирателей всех стран. Ребята, а на что мы отдаем 2-3 процента бюджета?", - добавил парламентарий.
Также Чепа отметил, что Украина ждет от НАТО большей поддержки, но заявления альянса о помощи - это только подталкивание Украины к действиям. "Смотрите, когда НАТО говорит, что мы готовы отправить свои войска, надо понимать, что этим хотят сказать страны НАТО. Говорят, мы пришлем, возможно, определенное количество войск, которые разместим там-то… вместо ваших войск, которые стоят на границе, допустим, с Белоруссией, не воюют. Мы разместим там свои войска, а вы свои войска бросите на фронт под лозунгом "до последнего украинца" воюете. Вот чего они добиваются", - заключил Чепа.
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