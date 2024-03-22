https://ria.ru/20240322/nato-1935009439.html

Французские военные на Украине станут приоритетной целью, заявил Небензя

Французские военные на Украине станут приоритетной целью, заявил Небензя - РИА Новости, 22.03.2024

Французские военные на Украине станут приоритетной целью, заявил Небензя

Париж должен иметь в виду, что Москва будет рассматривать французских военных на Украине как приоритетную цель, заявил постоянный представитель России при ООН... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T18:06

2024-03-22T18:06

2024-03-22T19:55

россия

нато

украина

василий небензя

париж

оон

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929972372_217:59:3016:1634_1920x0_80_0_0_914e9d82fe9a9c31d6f25668eba9ff63.jpg

ООН, 22 мар — РИА Новости. Париж должен иметь в виду, что Москва будет рассматривать французских военных на Украине как приоритетную цель, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза."Планируя направление уже регулярных войск (на Украину. — Прим. ред.), Парижу следует запомнить важную вещь — они будут рассматриваться в качестве законной и даже приоритетной цели для нашей армии", — подчеркнул он.Как отметил дипломат, западные страны уже подвели Украину к краю пропасти, высосали из нее практически все ресурсы и лишили население права на достойное будущее. Сейчас у них начинается мандраж и метания, ведь они не смогли нанести России стратегическое поражение или хотя бы ослабить ее, добавил Небензя."Можно констатировать, что масштабы участия Североатлантического альянса в поддержании на плаву киевских подопечных гораздо шире, чем это пытаются представить в Вашингтоне и Брюсселе", — резюмировал постпред.Угрозы Франции отправить военных на УкраинуВ феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране.В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.Во вторник директор СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что Франция уже начала подготовку контингента для отправки в зону конфликта, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.Как отметил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, ввод европейских войск на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Парижа красных линий российский лидер заявил, что и у Москвы не будет ограничений в отношении государств с таким подходом.

https://ria.ru/20240317/makron-1933750001.html

https://ria.ru/20240319/ukraina-1934310836.html

https://ria.ru/20240322/frantsiya-1934938345.html

https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html

россия

украина

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, нато, украина, василий небензя, париж, оон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, владимир путин, франция, эммануэль макрон