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Французские военные на Украине станут приоритетной целью, заявил Небензя - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:06 22.03.2024 (обновлено: 19:55 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/nato-1935009439.html
Французские военные на Украине станут приоритетной целью, заявил Небензя
Французские военные на Украине станут приоритетной целью, заявил Небензя - РИА Новости, 22.03.2024
Французские военные на Украине станут приоритетной целью, заявил Небензя
Париж должен иметь в виду, что Москва будет рассматривать французских военных на Украине как приоритетную цель, заявил постоянный представитель России при ООН... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T18:06
2024-03-22T19:55
россия
нато
украина
василий небензя
париж
оон
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
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ООН, 22 мар — РИА Новости. Париж должен иметь в виду, что Москва будет рассматривать французских военных на Украине как приоритетную цель, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза."Планируя направление уже регулярных войск (на Украину. — Прим. ред.), Парижу следует запомнить важную вещь — они будут рассматриваться в качестве законной и даже приоритетной цели для нашей армии", — подчеркнул он.Как отметил дипломат, западные страны уже подвели Украину к краю пропасти, высосали из нее практически все ресурсы и лишили население права на достойное будущее. Сейчас у них начинается мандраж и метания, ведь они не смогли нанести России стратегическое поражение или хотя бы ослабить ее, добавил Небензя."Можно констатировать, что масштабы участия Североатлантического альянса в поддержании на плаву киевских подопечных гораздо шире, чем это пытаются представить в Вашингтоне и Брюсселе", — резюмировал постпред.Угрозы Франции отправить военных на УкраинуВ феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране.В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.Во вторник директор СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что Франция уже начала подготовку контингента для отправки в зону конфликта, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.Как отметил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, ввод европейских войск на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Парижа красных линий российский лидер заявил, что и у Москвы не будет ограничений в отношении государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240317/makron-1933750001.html
https://ria.ru/20240319/ukraina-1934310836.html
https://ria.ru/20240322/frantsiya-1934938345.html
https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html
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россия, нато, украина, василий небензя, париж, оон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, владимир путин, франция, эммануэль макрон
Россия, НАТО, Украина, Василий Небензя, Париж, ООН, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сергей Нарышкин, Владимир Путин, Франция, Эммануэль Макрон, Специальная военная операция на Украине
Французские военные на Украине станут приоритетной целью, заявил Небензя

Небензя: РФ будет считать французских военных на Украине приоритетной целью

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военнослужащие во время учений
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военнослужащие во время учений. Архивное фото
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ООН, 22 мар — РИА Новости. Париж должен иметь в виду, что Москва будет рассматривать французских военных на Украине как приоритетную цель, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.
"Планируя направление уже регулярных войск (на Украину. — Прим. ред.), Парижу следует запомнить важную вещь — они будут рассматриваться в качестве законной и даже приоритетной цели для нашей армии", — подчеркнул он.
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Путин дал понять. В США раскрыли, что Россия приготовила Франции на Украине
17 марта, 17:40
Как отметил дипломат, западные страны уже подвели Украину к краю пропасти, высосали из нее практически все ресурсы и лишили население права на достойное будущее.
Сейчас у них начинается мандраж и метания, ведь они не смогли нанести России стратегическое поражение или хотя бы ослабить ее, добавил Небензя.
"Можно констатировать, что масштабы участия Североатлантического альянса в поддержании на плаву киевских подопечных гораздо шире, чем это пытаются представить в Вашингтоне и Брюсселе", — резюмировал постпред.
Президент Франции Эммануэль Макрон разговаривает с французскими солдатами - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Во Франции раскрыли, где хотят разместить войска на Украине
19 марта, 18:26

Угрозы Франции отправить военных на Украину

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране.
В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.

Как писала газета Le Monde, французские власти начали рассматривать возможность переброски военных на Украину еще летом 2023-го. А в феврале, по данным издания, Макрон в узком кругу заявил, что "в этом году" ему "придется отправить ребят в Одессу".

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Любой ценой. Во Франции забили тревогу после угрозы России
Вчера, 14:37
Во вторник директор СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что Франция уже начала подготовку контингента для отправки в зону конфликта, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.
Как отметил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, ввод европейских войск на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Парижа красных линий российский лидер заявил, что и у Москвы не будет ограничений в отношении государств с таким подходом.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
"Есть место им в полях России": Макрон отправляет французов на заклание
20 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНАТОУкраинаВасилий НебензяПарижООНСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинВладимир ПутинФранцияЭммануэль Макрон
 
 
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