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"Русские повсюду": в НАТО рассказали, на каком фланге фокусируют внимание - РИА Новости, 22.03.2024
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18:01 22.03.2024 (обновлено: 18:04 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/nato-1935006154.html
"Русские повсюду": в НАТО рассказали, на каком фланге фокусируют внимание
"Русские повсюду": в НАТО рассказали, на каком фланге фокусируют внимание - РИА Новости, 22.03.2024
"Русские повсюду": в НАТО рассказали, на каком фланге фокусируют внимание
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО считает необходимым фокусировать свое внимание не только на восточном фланге альянса, так как... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T18:01
2024-03-22T18:04
в мире
россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО считает необходимым фокусировать свое внимание не только на восточном фланге альянса, так как "русские повсюду". Такое заявление Бауэр сделал в интервью онлайн-изданию украинского минобороны Armyinform, отвечая на вопрос о важности усиления восточного фланга альянса в противостоянии НАТО и РФ. "Россияне не только на восточном фланге. Они в космосе, россияне в киберпространстве, россияне в Арктике и на западе Атлантического океана. Россияне в Африке, Средиземноморье и Черном море. Россияне вокруг нас. И было бы глупо фокусироваться только на восточном фланге, потому что россияне не только там. Они повсюду", - приводятся слова Бауэра в материале, опубликованном на сайте издания.
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в мире, россия, роб бауэр, нато
В мире, Россия, Роб Бауэр, НАТО
"Русские повсюду": в НАТО рассказали, на каком фланге фокусируют внимание

Адмирал Бауэр: НАТО считает нужным фокусировать внимание не только на востоке

© Admiral Rob Bauer/XПредседатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время визита в Киев
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время визита в Киев
© Admiral Rob Bauer/X
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время визита в Киев
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО считает необходимым фокусировать свое внимание не только на восточном фланге альянса, так как "русские повсюду".
Такое заявление Бауэр сделал в интервью онлайн-изданию украинского минобороны Armyinform, отвечая на вопрос о важности усиления восточного фланга альянса в противостоянии НАТО и РФ.
"Россияне не только на восточном фланге. Они в космосе, россияне в киберпространстве, россияне в Арктике и на западе Атлантического океана. Россияне в Африке, Средиземноморье и Черном море. Россияне вокруг нас. И было бы глупо фокусироваться только на восточном фланге, потому что россияне не только там. Они повсюду", - приводятся слова Бауэра в материале, опубликованном на сайте издания.
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