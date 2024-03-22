https://ria.ru/20240322/nato-1934968408.html

Глава Военного комитета НАТО заявил о готовности к конфликту с Россией

Глава Военного комитета НАТО заявил о готовности к конфликту с Россией - РИА Новости, 22.03.2024

Глава Военного комитета НАТО заявил о готовности к конфликту с Россией

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр отметил готовность альянса к конфликту с Россией, об этом он заявил в интервью онлайн-изданию Минобороны Украины... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T16:03

2024-03-22T16:03

2024-03-22T18:55

в мире

россия

нато

роб бауэр

министерство обороны украины

владимир путин

европа

виктор орбан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934969359_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_94b7b99e0da85890fede39e743b33ea0.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр отметил готовность альянса к конфликту с Россией, об этом он заявил в интервью онлайн-изданию Минобороны Украины Armyinform."Готовы ли мы? Ответ: да! Это наша главная задача", — сказал адмирал в ответ на соответствующий вопрос.По его словам, НАТО стала рассматривать такой вариант развития событий в 2014 году, сразу после воссоединения Крыма с Россией.В 2019-м блок начал возвращение к коллективной безопасности: произошло изменение стратегий, оперативное планирование и обновление вооруженных сил стран-членов, добавил Бауэр.При этом альянс не планирует отправлять военных на Украину, уточнил глава комитета."Но если отдельная страна решит разместить здесь войска, она должна понимать, что это будет иметь связь с остальным альянсом", — резюмировал он.Ранее в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что западные страны могут направить военных на Украину уже в ближайшие месяцы. По его словам, политики в Брюсселе ведут войну против России на стороне киевского режима. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва в течение 30 лет пыталась договориться с блоком о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. Альянс тем временем неуклонно расширяется и приближается к российским границам.В понедельник глава государства, оценивая вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО, ответил, что в современном мире возможно все.При этом в Кремле не раз указывали, что Москва не представляет угрозы ни для одной из стран организации, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240321/nato-1934774206.html

https://ria.ru/20240320/zakharova-1934474256.html

https://ria.ru/20240312/razvedka-1932395171.html

https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

россия

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, нато, роб бауэр, министерство обороны украины, владимир путин, европа, виктор орбан, украина