https://ria.ru/20240322/nato-1934968408.html
Глава Военного комитета НАТО заявил о готовности к конфликту с Россией
Глава Военного комитета НАТО заявил о готовности к конфликту с Россией - РИА Новости, 22.03.2024
Глава Военного комитета НАТО заявил о готовности к конфликту с Россией
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр отметил готовность альянса к конфликту с Россией, об этом он заявил в интервью онлайн-изданию Минобороны Украины... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:03
2024-03-22T16:03
2024-03-22T18:55
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр отметил готовность альянса к конфликту с Россией, об этом он заявил в интервью онлайн-изданию Минобороны Украины Armyinform."Готовы ли мы? Ответ: да! Это наша главная задача", — сказал адмирал в ответ на соответствующий вопрос.По его словам, НАТО стала рассматривать такой вариант развития событий в 2014 году, сразу после воссоединения Крыма с Россией.В 2019-м блок начал возвращение к коллективной безопасности: произошло изменение стратегий, оперативное планирование и обновление вооруженных сил стран-членов, добавил Бауэр.При этом альянс не планирует отправлять военных на Украину, уточнил глава комитета."Но если отдельная страна решит разместить здесь войска, она должна понимать, что это будет иметь связь с остальным альянсом", — резюмировал он.Ранее в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что западные страны могут направить военных на Украину уже в ближайшие месяцы. По его словам, политики в Брюсселе ведут войну против России на стороне киевского режима. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва в течение 30 лет пыталась договориться с блоком о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. Альянс тем временем неуклонно расширяется и приближается к российским границам.В понедельник глава государства, оценивая вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО, ответил, что в современном мире возможно все.При этом в Кремле не раз указывали, что Москва не представляет угрозы ни для одной из стран организации, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240321/nato-1934774206.html
https://ria.ru/20240320/zakharova-1934474256.html
https://ria.ru/20240312/razvedka-1932395171.html
https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нато, роб бауэр, министерство обороны украины, владимир путин, европа, виктор орбан, украина
В мире, Россия, НАТО, Роб Бауэр, Министерство обороны Украины, Владимир Путин, Европа, Виктор Орбан, Украина
Глава Военного комитета НАТО заявил о готовности к конфликту с Россией
Глава Военного комитета НАТО Бауэр заявил о готовности альянса к конфликту с РФ
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр отметил готовность альянса к конфликту с Россией, об этом он заявил в интервью онлайн-изданию Минобороны Украины Armyinform.
"Готовы ли мы? Ответ: да! Это наша главная задача", — сказал адмирал в ответ на соответствующий вопрос.
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По его словам, НАТО стала рассматривать такой вариант развития событий в 2014 году, сразу после воссоединения Крыма с Россией.
В 2019-м блок начал возвращение к коллективной безопасности: произошло изменение стратегий, оперативное планирование и обновление вооруженных сил стран-членов, добавил Бауэр.
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При этом альянс не планирует отправлять военных на Украину, уточнил глава комитета.
"Но если отдельная страна решит разместить здесь войска, она должна понимать, что это будет иметь связь с остальным альянсом", — резюмировал он.
Ранее в пятницу премьер-министр Венгрии
Виктор Орбан допустил, что западные страны могут направить военных на Украину уже в ближайшие месяцы. По его словам, политики в Брюсселе ведут войну против России на стороне киевского режима.
Как подчеркивал президент Владимир Путин
, Москва в течение 30 лет пыталась договориться с блоком о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. Альянс тем временем неуклонно расширяется и приближается к российским границам.
Доклад американской разведки: Россия не хочет конфликта с США и НАТО
В понедельник глава государства, оценивая вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО, ответил, что в современном мире возможно все.
При этом в Кремле не раз указывали, что Москва не представляет угрозы ни для одной из стран организации, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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