https://ria.ru/20240322/nato-1934948717.html
НАТО считала себя всемогущей начиная с бомбежек Югославии, заявил Примаков
НАТО считала себя всемогущей начиная с бомбежек Югославии, заявил Примаков - РИА Новости, 22.03.2024
НАТО считала себя всемогущей начиная с бомбежек Югославии, заявил Примаков
От бомбардировок Югославии 1999 года до конфликта на Украине НАТО считала себя всемогущей и безнаказанной, в России забыть и простить совершенное альянсом... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:06
2024-03-22T15:06
2024-03-22T15:06
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югославия
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БЕЛГРАД, 22 мар – РИА Новости. От бомбардировок Югославии 1999 года до конфликта на Украине НАТО считала себя всемогущей и безнаказанной, в России забыть и простить совершенное альянсом невозможно, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков на "Белградском форуме за мир равноправных". "Параллели очевидны, сейчас в Москве в Россотрудничестве мы... провели в музее Победы выставку "Белград - Белгород". Символизм этих городов не только в общности названий. За всеми конфликтами последнего времени, самыми страшными после Югославии, я имею в виду конечно Ирак, Ливию и то, как американцы подпихнули Грузию к конфликту с Россией, и то, что происходит на Украине, мы везде видим зловещую фигуру НАТО, западного мира, который маячит всегда сзади, либо даже уже не сзади, а на переднем плане", - заявил глава Россотрудничества российским журналистам. "Мы сейчас сталкиваемся с последствиями того, что западный мир, я имею в виду НАТО, как его максимальное выражение, посчитал себя безнаказанным и всемогущим. У них ушел всякий страх перед войной... Сейчас к ним пришло понимание, что бомбить Россию по-прежнему нельзя, но воевать против нее можно руками украинцев, поставками оружия или, как говорит Макрон, даже кого-то туда отправить", - указал Примаков. По его словам, официальный подход сербской стороны сейчас заключается в том, что они не могут забыть агрессию 1999 года. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240321/yugoslaviya-1934771517.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, югославия, евгений примаков, нато
В мире, Россия, Югославия, Евгений Примаков, НАТО
НАТО считала себя всемогущей начиная с бомбежек Югославии, заявил Примаков
Примаков: с 1999 года до конфликта на Украине НАТО считала себя безнаказанной
БЕЛГРАД, 22 мар – РИА Новости. От бомбардировок Югославии 1999 года до конфликта на Украине НАТО считала себя всемогущей и безнаказанной, в России забыть и простить совершенное альянсом невозможно, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков на "Белградском форуме за мир равноправных".
"Параллели очевидны, сейчас в Москве
в Россотрудничестве мы... провели в музее Победы выставку "Белград - Белгород". Символизм этих городов не только в общности названий. За всеми конфликтами последнего времени, самыми страшными после Югославии, я имею в виду конечно Ирак
, Ливию
и то, как американцы подпихнули Грузию
к конфликту с Россией, и то, что происходит на Украине, мы везде видим зловещую фигуру НАТО, западного мира, который маячит всегда сзади, либо даже уже не сзади, а на переднем плане", - заявил глава Россотрудничества российским журналистам.
Агрессия НАТО против Югославии открыла ящик Пандоры, заявил Примаков
"Мы сейчас сталкиваемся с последствиями того, что западный мир, я имею в виду НАТО, как его максимальное выражение, посчитал себя безнаказанным и всемогущим. У них ушел всякий страх перед войной... Сейчас к ним пришло понимание, что бомбить Россию по-прежнему нельзя, но воевать против нее можно руками украинцев, поставками оружия или, как говорит Макрон, даже кого-то туда отправить", - указал Примаков. По его словам, официальный подход сербской стороны сейчас заключается в том, что они не могут забыть агрессию 1999 года.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово
и силовыми структурами Сербии
привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории
) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН
на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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