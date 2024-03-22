https://ria.ru/20240322/motorsich-1934890885.html

ВС России поразили завод "Мотор Сич" в Запорожье, заявили в подполье

ВС России поразили завод "Мотор Сич" в Запорожье, заявили в подполье - РИА Новости, 22.03.2024

ВС России поразили завод "Мотор Сич" в Запорожье, заявили в подполье

Российские удары утром в пятницу поразили стратегическое предприятие, работающее в интересах украинского ОПК, - завод авиадвигателей "Мотор Сич" в... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T12:18

2024-03-22T12:18

2024-03-22T12:42

специальная военная операция на украине

запорожье

мотор сич

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Российские удары утром в пятницу поразили стратегическое предприятие, работающее в интересах украинского ОПК, - завод авиадвигателей "Мотор Сич" в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, на котором помимо прочего собирают беспилотники и переоснащают ракеты С-200, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В Запорожье с четырех утра до семи было четыре прилета в город. Два из них были около семи утра. Один из запорожских подпольщиков написал: "Два чётких прилёта, второй с последующей детонацией. Всё это было хорошо слышно при закрытых окнах". Сообщают о попадании в стороне завода "Мотор Сич", завод производит авиационное и аэродромное оборудование. Предприятие на грани банкротства, сейчас чаще используется для сбора БПЛА ударного типа и для переоснащения ракет С-200 (Советский зенитно-ракетный комплекс, снять с вооружения армии России - ред.) для применения по наземным целям. По остальным ударам информация уточняется", - сказал подпольщик.В ночь на пятницу военные и энергетические объекты Украины подверглись массированному удару, власти киевского режима заявляют, что это был самый мощный удар по энергосистеме Украины. Ранее Лебедев сообщил РИА Новости о попадании ракет по другому стратегическому предприятию – военному заводу имени Малышева в Харькове, выпускающему и ремонтирующему танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ, а также по двум городским ТЭЦ. Удары были нанесены и по другим объектам в разных областях Украины, включая ДнепроГЭС.

https://ria.ru/20240322/peskov-1934884975.html

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запорожье, мотор сич, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины