https://ria.ru/20240322/moratoriy-1935088000.html
В Совфеде высказались за отмену моратория на смертную казнь за терроризм
В Совфеде высказались за отмену моратория на смертную казнь за терроризм - РИА Новости, 22.03.2024
В Совфеде высказались за отмену моратория на смертную казнь за терроризм
Член оборонного комитета Совфеда Александр Ярошук высказался за отмену моратория на смертную казнь за терроризм и госизмену. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:57
2024-03-22T22:57
2024-03-22T22:58
теракт в "крокус сити холле"
александр ярошук
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935080650_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_500e760c8cfe40f312f1e84445437ac2.jpg
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Член оборонного комитета Совфеда Александр Ярошук высказался за отмену моратория на смертную казнь за терроризм и госизмену. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. "Террористы и их пособники - это не люди. Отменить бы мораторий на смертную казнь за терроризм. И за госизмену тоже смертная казнь нужна", - написал политик в своем Telegram-канале.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр ярошук, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Александр Ярошук, Крокус Сити Холл
В Совфеде высказались за отмену моратория на смертную казнь за терроризм
Сенатор Ярошук высказался за отмену моратория на смертную казнь за терроризм
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Член оборонного комитета Совфеда Александр Ярошук высказался за отмену моратория на смертную казнь за терроризм и госизмену.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
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"Террористы и их пособники - это не люди. Отменить бы мораторий на смертную казнь за терроризм. И за госизмену тоже смертная казнь нужна", - написал политик в своем Telegram-канале.