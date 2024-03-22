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В Совфеде высказались за отмену моратория на смертную казнь за терроризм - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:57 22.03.2024 (обновлено: 22:58 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/moratoriy-1935088000.html
В Совфеде высказались за отмену моратория на смертную казнь за терроризм
В Совфеде высказались за отмену моратория на смертную казнь за терроризм - РИА Новости, 22.03.2024
В Совфеде высказались за отмену моратория на смертную казнь за терроризм
Член оборонного комитета Совфеда Александр Ярошук высказался за отмену моратория на смертную казнь за терроризм и госизмену. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:57
2024-03-22T22:58
теракт в "крокус сити холле"
александр ярошук
крокус сити холл
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Член оборонного комитета Совфеда Александр Ярошук высказался за отмену моратория на смертную казнь за терроризм и госизмену. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. "Террористы и их пособники - это не люди. Отменить бы мораторий на смертную казнь за терроризм. И за госизмену тоже смертная казнь нужна", - написал политик в своем Telegram-канале.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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александр ярошук, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Александр Ярошук, Крокус Сити Холл
В Совфеде высказались за отмену моратория на смертную казнь за терроризм

Сенатор Ярошук высказался за отмену моратория на смертную казнь за терроризм

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудник ОМОНа у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Сотрудник ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Член оборонного комитета Совфеда Александр Ярошук высказался за отмену моратория на смертную казнь за терроризм и госизмену.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
«
"Террористы и их пособники - это не люди. Отменить бы мораторий на смертную казнь за терроризм. И за госизмену тоже смертная казнь нужна", - написал политик в своем Telegram-канале.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Александр ЯрошукКрокус Сити Холл
 
 
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