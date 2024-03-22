https://ria.ru/20240322/moratoriy-1935088000.html

В Совфеде высказались за отмену моратория на смертную казнь за терроризм

В Совфеде высказались за отмену моратория на смертную казнь за терроризм - РИА Новости, 22.03.2024

В Совфеде высказались за отмену моратория на смертную казнь за терроризм

Член оборонного комитета Совфеда Александр Ярошук высказался за отмену моратория на смертную казнь за терроризм и госизмену. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:57

2024-03-22T22:57

2024-03-22T22:58

теракт в "крокус сити холле"

александр ярошук

крокус сити холл

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Член оборонного комитета Совфеда Александр Ярошук высказался за отмену моратория на смертную казнь за терроризм и госизмену. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. "Террористы и их пособники - это не люди. Отменить бы мораторий на смертную казнь за терроризм. И за госизмену тоже смертная казнь нужна", - написал политик в своем Telegram-канале.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>

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Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

александр ярошук, крокус сити холл