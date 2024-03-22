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Молдавия стоит на грани исчезновения, заявил Шор - РИА Новости, 22.03.2024
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19:57 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/moldaviya-1935032524.html
Молдавия стоит на грани исчезновения, заявил Шор
Молдавия стоит на грани исчезновения, заявил Шор - РИА Новости, 22.03.2024
Молдавия стоит на грани исчезновения, заявил Шор
Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил, что Молдавия стоит на грани исчезновения, по его словам, за инициированное президентом Майей Санду ухудшение... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T19:57
2024-03-22T19:57
молдавия
россия
москва
илан шор
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил, что Молдавия стоит на грани исчезновения, по его словам, за инициированное президентом Майей Санду ухудшение отношений Кишинева с Москвой заплатили из своего кармана молдавские граждане. "Молдова стоит сегодня на грани исчезновения. У нас, чтобы было понятно, есть процентов 20 просто пустых сел - сел, где нет людей", - сказал Шор журналистам на празднике Мэрцишор в Москве. Он добавил, что из страны уезжает молодёжь, и оппозиционные силы в стране борются уже за самосохранение страны. "Когда Запад приказал своему наемному менеджеру Санду поссориться с Россией, за этот праздник платил из своего кармана народ Республики Молдова. Никто не компенсировал гражданам расходы на коммунальные услуги", - отметил оппозиционер. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в 7 раз, а на электроэнергию - почти в 4 раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
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Молдавия, Россия, Москва, Илан Шор, Майя Санду, Дмитрий Песков, В мире
Молдавия стоит на грани исчезновения, заявил Шор

Шор: Молдавия стоит сегодня на грани исчезновения из-за ухудшения отношений с РФ

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил, что Молдавия стоит на грани исчезновения, по его словам, за инициированное президентом Майей Санду ухудшение отношений Кишинева с Москвой заплатили из своего кармана молдавские граждане.
"Молдова стоит сегодня на грани исчезновения. У нас, чтобы было понятно, есть процентов 20 просто пустых сел - сел, где нет людей", - сказал Шор журналистам на празднике Мэрцишор в Москве.
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Он добавил, что из страны уезжает молодёжь, и оппозиционные силы в стране борются уже за самосохранение страны.
"Когда Запад приказал своему наемному менеджеру Санду поссориться с Россией, за этот праздник платил из своего кармана народ Республики Молдова. Никто не компенсировал гражданам расходы на коммунальные услуги", - отметил оппозиционер.
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Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в 7 раз, а на электроэнергию - почти в 4 раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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МолдавияРоссияМоскваИлан ШорМайя СандуДмитрий ПесковВ мире
 
 
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