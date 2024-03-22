https://ria.ru/20240322/moldaviya-1935022091.html

Запад хочет превратить Молдавию в поле битвы, заявил Шор

Запад хочет превратить Молдавию в поле битвы, заявил Шор - РИА Новости, 22.03.2024

Запад хочет превратить Молдавию в поле битвы, заявил Шор

Запад хочет сделать Молдавию полем битвы, насыщая ее ракетами и танками, заявил оппозиционер Илан Шор в беседе с журналистами на празднике Мэрцишор в Москве. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T18:57

2024-03-22T18:57

2024-03-22T19:39

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Запад хочет сделать Молдавию полем битвы, насыщая ее ракетами и танками, заявил оппозиционер Илан Шор в беседе с журналистами на празднике Мэрцишор в Москве."Сегодня Запад пытается превратить Молдову в какое-то поле битвы, только непонятно, какой битвы, кого и с кем, потому что Молдова, очевидно, что не страна, готовая к боевым действиям, причем к любым", — сказал он.Политик посетовал, что западные страны поставляют Молдавии ракеты и танки, а не насыщают ее деньгами."Молдова никогда ни с кем не будет и не должна воевать, потому что Молдова — это мирное, дружелюбное, маленькое государство, которое всего лишь хочет жить красиво и хорошо", — подчеркнул Шор.Ранее официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан сообщил, что в ближайшее время главы министерств иностранных дел и обороны стран ЕС проведут встречу для обсуждения дополнительных мер поддержки Украины и стран, которые сталкиваются с последствиями конфликта. По словам Лемуана, в особенности это касается Молдавии, при этом уже началась дискуссия о конкретных мерах по ее поддержке.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, но с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти пропрезидентской партии "Действие и солидарность" в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.Представители минобороны республики заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, глава ведомства Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Президент Молдавии Майя Санду в интервью местным изданиям подчеркивала, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.

https://ria.ru/20240321/moldaviya-1934756002.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, илан шор, нато