Власти Молдавии насильно навязывают жителям вступление в ЕС, заявил Шор
Шор: парламент предал интересы Молдавии, приняв декларацию о евроинтеграции
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 мар - РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что парламент предал интересы жителей страны, приняв декларацию о евроинтеграции и тем самым доказав, что готов насильно навязывать людям вступление в ЕС.
Парламент Молдавии в четверг утвердил декларацию о европейской интеграции, в которой депутаты призывают все общество и политические силы объединиться вокруг идеи присоединения республики к ЕС.
"В партии "Действие и солидарность" предали интересы граждан Молдавии. Свою продажность они закрепили в бумажке, которую назвали "декларацией о европейской интеграции". Вчера на заседании парламента пасовцы (представители правящей партии - ред.) протолкнули эту "декларацию", оскорбив не только оппозиционных депутатов, но и всех жителей нашей страны… Это демонстрация того, как они насильно будут навязывать людям свой Евросоюз", - написал Шор. По его словам, внешняя политика Молдавии не должна быть направлена лишь в одну сторону, страна может сотрудничать с различными партнерами.
Ранее Шор заявил, что выступает против вступления Молдавии в Евросоюз, поскольку это решение не принесет пользы гражданам страны.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.