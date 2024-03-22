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Власти Молдавии насильно навязывают жителям вступление в ЕС, заявил Шор - РИА Новости, 22.03.2024
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14:40 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/moldaviya-1934939786.html
Власти Молдавии насильно навязывают жителям вступление в ЕС, заявил Шор
Власти Молдавии насильно навязывают жителям вступление в ЕС, заявил Шор - РИА Новости, 22.03.2024
Власти Молдавии насильно навязывают жителям вступление в ЕС, заявил Шор
Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что парламент предал интересы жителей страны, приняв декларацию о евроинтеграции и тем РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:40
2024-03-22T14:40
в мире
молдавия
илан шор
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КИШИНЕВ, 22 мар - РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что парламент предал интересы жителей страны, приняв декларацию о евроинтеграции и тем самым доказав, что готов насильно навязывать людям вступление в ЕС. Парламент Молдавии в четверг утвердил декларацию о европейской интеграции, в которой депутаты призывают все общество и политические силы объединиться вокруг идеи присоединения республики к ЕС. "В партии "Действие и солидарность" предали интересы граждан Молдавии. Свою продажность они закрепили в бумажке, которую назвали "декларацией о европейской интеграции". Вчера на заседании парламента пасовцы (представители правящей партии - ред.) протолкнули эту "декларацию", оскорбив не только оппозиционных депутатов, но и всех жителей нашей страны… Это демонстрация того, как они насильно будут навязывать людям свой Евросоюз", - написал Шор. По его словам, внешняя политика Молдавии не должна быть направлена лишь в одну сторону, страна может сотрудничать с различными партнерами. Ранее Шор заявил, что выступает против вступления Молдавии в Евросоюз, поскольку это решение не принесет пользы гражданам страны. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240321/moldaviya-1934756002.html
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html
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в мире, молдавия, илан шор, евросоюз
В мире, Молдавия, Илан Шор, Евросоюз
Власти Молдавии насильно навязывают жителям вступление в ЕС, заявил Шор

Шор: парламент предал интересы Молдавии, приняв декларацию о евроинтеграции

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 мар - РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что парламент предал интересы жителей страны, приняв декларацию о евроинтеграции и тем самым доказав, что готов насильно навязывать людям вступление в ЕС.
Парламент Молдавии в четверг утвердил декларацию о европейской интеграции, в которой депутаты призывают все общество и политические силы объединиться вокруг идеи присоединения республики к ЕС.
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"В партии "Действие и солидарность" предали интересы граждан Молдавии. Свою продажность они закрепили в бумажке, которую назвали "декларацией о европейской интеграции". Вчера на заседании парламента пасовцы (представители правящей партии - ред.) протолкнули эту "декларацию", оскорбив не только оппозиционных депутатов, но и всех жителей нашей страны… Это демонстрация того, как они насильно будут навязывать людям свой Евросоюз", - написал Шор. По его словам, внешняя политика Молдавии не должна быть направлена лишь в одну сторону, страна может сотрудничать с различными партнерами.
Ранее Шор заявил, что выступает против вступления Молдавии в Евросоюз, поскольку это решение не принесет пользы гражданам страны.
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Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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