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Вице-премьер Молдавии не исключил вступления в ЕС до 2030 года - РИА Новости, 22.03.2024
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12:25 22.03.2024 (обновлено: 12:39 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/moldaviya-1934893111.html
Вице-премьер Молдавии не исключил вступления в ЕС до 2030 года
Вице-премьер Молдавии не исключил вступления в ЕС до 2030 года - РИА Новости, 22.03.2024
Вице-премьер Молдавии не исключил вступления в ЕС до 2030 года
Вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова заявила, что приднестровский конфликт не является препятствием для евроинтеграции, однако... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:25
2024-03-22T12:39
молдавия
евросоюз
в мире
приднестровская молдавская республика
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КИШИНЕВ, 22 мар - РИА Новости. Вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова заявила, что приднестровский конфликт не является препятствием для евроинтеграции, однако необходимо обсудить решение, которое позволит стране до 2030 года войти в ЕС вместе с Приднестровьем.Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в организацию."Приднестровский конфликт не является препятствием для нашего вступления в ЕС - это заявляю не я, это говорят самые высокопоставленные лица Брюсселя. Мы должны в ближайшее время обсудить внутри страны, как убедиться, что и жители левого берега Днестра могут пользоваться ускоренным процессом, через который проходит Молдавия, и как обеспечить, чтобы в 2030 году мы были бы готовы вступить ЕС единой страной", - заявила Герасимова на брифинге.Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240321/moldaviya-1934756002.html
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молдавия, евросоюз, в мире, приднестровская молдавская республика
Молдавия, Евросоюз, В мире, Приднестровская Молдавская Республика
Вице-премьер Молдавии не исключил вступления в ЕС до 2030 года

Вице-премьер Молдавии не исключил вступления в ЕС до 2030 года вместе с ПМР

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 мар - РИА Новости. Вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова заявила, что приднестровский конфликт не является препятствием для евроинтеграции, однако необходимо обсудить решение, которое позволит стране до 2030 года войти в ЕС вместе с Приднестровьем.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в организацию.
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"Приднестровский конфликт не является препятствием для нашего вступления в ЕС - это заявляю не я, это говорят самые высокопоставленные лица Брюсселя. Мы должны в ближайшее время обсудить внутри страны, как убедиться, что и жители левого берега Днестра могут пользоваться ускоренным процессом, через который проходит Молдавия, и как обеспечить, чтобы в 2030 году мы были бы готовы вступить ЕС единой страной", - заявила Герасимова на брифинге.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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