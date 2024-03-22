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На месте ЧС в "Крокус Сити Холле" работают более 70 бригад скорой помощи
На месте ЧС в "Крокус Сити Холле" работают более 70 бригад скорой помощи - РИА Новости, 22.03.2024
На месте ЧС в "Крокус Сити Холле" работают более 70 бригад скорой помощи
Более 70 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф работают на месте теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T23:33
2024-03-22T23:33
2024-03-22T23:48
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 70 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф работают на месте теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России."На месте ЧС работают более 70 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф", - говорится в сообщении.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл
На месте ЧС в "Крокус Сити Холле" работают более 70 бригад скорой помощи
Минздрав: на месте ЧС в "Крокус Сити Холле" работают более 70 бригад скорой
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 70 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф работают на месте теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.
"На месте ЧС работают более 70 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф", - говорится в сообщении.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.