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У Кейт Миддлтон нашли рак - РИА Новости, 22.03.2024
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21:05 22.03.2024 (обновлено: 21:36 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/middlton-1935046911.html
У Кейт Миддлтон нашли рак
У Кейт Миддлтон нашли рак - РИА Новости, 22.03.2024
У Кейт Миддлтон нашли рак
У принцессы Уэльской Кейт Миддлтон в результате обнаружили рак, об этом она сообщила в видеообращении в соцсети X. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:05
2024-03-22T21:36
кейт миддлтон
в мире
великобритания
россия
карл iii
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. У принцессы Уэльской Кейт Миддлтон в результате обнаружили рак, об этом она сообщила в видеообращении в соцсети X."Операция прошла успешно, однако после нее анализы показали наличие рака. Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения", — заявила она.Принцесса Уэльская отметила, что она в порядке и становится крепче с каждым днем. Кейт Миддлтон также попросила общественность дать ее семье время и право на личную жизнь.Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной".Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя исчезновение принцессы заявила, что Британия для демонстрации некоего лидерства в борьбе с кампаниями по дезинформации использует распространение мировыми СМИ теорий заговора об исчезновении принцессы Уэльской Кейт Миддлтон из публичной жизни.Ранее британские СМИ обвинили РИА Новости и Sputnik в якобы распространении фейка о смерти короля Британии Карла III, несмотря на отсутствие подобных публикаций.В ряде Telegram-каналов 18 марта появились сообщения о кончине монарха, они сопровождались заявлением, якобы выпущенным Букингемским дворцом. Пресс-служба Букингемского дворца заявила РИА Новости, что распространяемые слухи неверны. И именно это сообщение опубликовало РИА Новости одним из первых среди российских СМИ, опровергнув ложные сообщения о смерти короля. Посольство Британии в РФ также подтвердило, что сообщения о смерти короля Великобритании Карла III являются фейком.Однако британские издания Daily Mail, Telegraph и Express назвали РИА Новости и Sputnik среди тех СМИ, которые якобы начали распространять ложную информацию о состоянии Карла.В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня", в которую входят оба агентства, в ответ на обвинения напомнили британским СМИ о необходимости проверки фактов перед публикацией.
https://ria.ru/20240321/proekt-1934816786.html
https://ria.ru/20240322/middlton-1934861287.html
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кейт миддлтон, в мире, великобритания, россия, карл iii
Кейт Миддлтон, В мире, Великобритания, Россия, Карл III
У Кейт Миддлтон нашли рак

У Кейт Миддлтон обнаружили рак, принцесса начала курс химиотерапии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПринцесса Уэльская Кейт Миддлтон
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. У принцессы Уэльской Кейт Миддлтон в результате обнаружили рак, об этом она сообщила в видеообращении в соцсети X.
"Операция прошла успешно, однако после нее анализы показали наличие рака. Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения", — заявила она.
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
СМИ: Кейт Миддлтон работает над проектом по улучшению жизни детей удаленно
21 марта, 23:05
Принцесса Уэльская отметила, что она в порядке и становится крепче с каждым днем. Кейт Миддлтон также попросила общественность дать ее семье время и право на личную жизнь.
Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя исчезновение принцессы заявила, что Британия для демонстрации некоего лидерства в борьбе с кампаниями по дезинформации использует распространение мировыми СМИ теорий заговора об исчезновении принцессы Уэльской Кейт Миддлтон из публичной жизни.
Ранее британские СМИ обвинили РИА Новости и Sputnik в якобы распространении фейка о смерти короля Британии Карла III, несмотря на отсутствие подобных публикаций.
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
МИД назвал ситуацию с Миддлтон иллюстрацией дефицита честности Британии
Вчера, 10:18
В ряде Telegram-каналов 18 марта появились сообщения о кончине монарха, они сопровождались заявлением, якобы выпущенным Букингемским дворцом. Пресс-служба Букингемского дворца заявила РИА Новости, что распространяемые слухи неверны. И именно это сообщение опубликовало РИА Новости одним из первых среди российских СМИ, опровергнув ложные сообщения о смерти короля. Посольство Британии в РФ также подтвердило, что сообщения о смерти короля Великобритании Карла III являются фейком.
Однако британские издания Daily Mail, Telegraph и Express назвали РИА Новости и Sputnik среди тех СМИ, которые якобы начали распространять ложную информацию о состоянии Карла.
В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня", в которую входят оба агентства, в ответ на обвинения напомнили британским СМИ о необходимости проверки фактов перед публикацией.
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
СМИ: в Лондоне расследуют попытку подсмотреть медзаписи Кейт Миддлтон
20 марта, 02:34
 
Кейт МиддлтонВ миреВеликобританияРоссияКарл III
 
 
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