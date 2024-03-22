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МИД России призвал США передать данные по теракту, если у них они есть - РИА Новости, 22.03.2024
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22:01 22.03.2024 (обновлено: 22:16 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/mid-1935064440.html
МИД России призвал США передать данные по теракту, если у них они есть
МИД России призвал США передать данные по теракту, если у них они есть - РИА Новости, 22.03.2024
МИД России призвал США передать данные по теракту, если у них они есть
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если у США есть достоверные данные по теракту в "Крокус сити холле", их необходимо незамедлительно... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:01
2024-03-22T22:16
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крокус
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если у США есть достоверные данные по теракту в "Крокус сити холле", их необходимо незамедлительно передать российской стороне.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для СМИ заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.&quot;Если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне&quot;, - написала Захарова в своем Telegram-канале, в ответ на комментарий Белого дома о том, что там не видят признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.Официальный представитель МИД РФ усомнилась, что у официальных лиц Вашингтона есть право делать "какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности". Дипломат добавила, что если у Вашингтона нет данных об организаторах теракта, то "Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции".ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия, сша, москва, крокус, происшествия
Россия, США, Москва, Крокус, Происшествия
МИД России призвал США передать данные по теракту, если у них они есть

МИД: если у США есть данные о теракте, их нужно незамедлительно передать

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтрельба в "Крокус Сити Холле"
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стрельба в "Крокус Сити Холле"
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если у США есть достоверные данные по теракту в "Крокус сити холле", их необходимо незамедлительно передать российской стороне.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для СМИ заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
«

"Если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне", - написала Захарова в своем Telegram-канале, в ответ на комментарий Белого дома о том, что там не видят признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.

Официальный представитель МИД РФ усомнилась, что у официальных лиц Вашингтона есть право делать "какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности". Дипломат добавила, что если у Вашингтона нет данных об организаторах теракта, то "Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции".
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
LIVE: Трансляция с места ЧП в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Трансляция с места ЧП в "Крокус Сити Холле"
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