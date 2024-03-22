https://ria.ru/20240322/mid-1935064440.html

МИД России призвал США передать данные по теракту, если у них они есть

МИД России призвал США передать данные по теракту, если у них они есть - РИА Новости, 22.03.2024

МИД России призвал США передать данные по теракту, если у них они есть

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если у США есть достоверные данные по теракту в "Крокус сити холле", их необходимо незамедлительно... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:01

2024-03-22T22:01

2024-03-22T22:16

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сша

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крокус

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если у США есть достоверные данные по теракту в "Крокус сити холле", их необходимо незамедлительно передать российской стороне.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для СМИ заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве."Если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне", - написала Захарова в своем Telegram-канале, в ответ на комментарий Белого дома о том, что там не видят признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.Официальный представитель МИД РФ усомнилась, что у официальных лиц Вашингтона есть право делать "какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности". Дипломат добавила, что если у Вашингтона нет данных об организаторах теракта, то "Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции".ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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россия, сша, москва, крокус, происшествия