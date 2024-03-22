https://ria.ru/20240322/metro-1935071236.html

В московском метро проходят усиленные досмотры пассажиров

В московском метро проходят усиленные досмотры пассажиров - РИА Новости, 22.03.2024

В московском метро проходят усиленные досмотры пассажиров

В столичном метро проходят усиленные досмотры пассажиров, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:20

2024-03-22T22:20

2024-03-22T22:31

теракт в "крокус сити холле"

департамент транспорта г. москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В столичном метро проходят усиленные досмотры пассажиров, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы."Наш приоритет - безопасность пассажиров, персонала и инфраструктуры. Вопросы безопасности в Московском Метрополитене всегда на первом месте, проходят усиленные досмотры пассажиров", - говорится в сообщении.Уточняется, что ведомственная охрана правительства Москвы сразу прибыла на место для обеспечения безопасности и совместно с полицией на метро начала усиленные проверки на станции "Мякинино".Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что выехал на место ЧП, где горит здание "Крокус сити холл", создан оперативный штаб. Около здания работают более 70 бригад скорой помощи и СОБР.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в "Крокус сити холле" пожар крокус 2024-03-22T22:20 true PT0M50S

Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" 2024-03-22T22:20 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия