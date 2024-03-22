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Станция метро "Мякинино" около "Крокус Сити Холла" работает штатно

Станция метро "Мякинино" около "Крокус Сити Холла" работает штатно - РИА Новости, 22.03.2024

Станция метро "Мякинино" около "Крокус Сити Холла" работает штатно

Станция метро Москвы "Мякинино" около "Крокус сити холл" работает в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T20:56

2024-03-22T20:56

2024-03-22T22:01

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

крокус сити холл

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Станция метро Москвы "Мякинино" около "Крокус сити холл" работает в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Станция "Мякинино" работает в штатном режиме — для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении.Ранее корреспондент передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что выехал на место ЧП, где горит здание "Крокус сити холл", создан оперативный штаб."Станция "Мякинино" работает штатно. Информация о закрытии не соответствует действительности", - сообщается в Telegram-канале Дептранса.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.

москва

московская область (подмосковье)

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Кадры пожара в "Крокус Сити Холле" Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. 2024-03-22T20:56 true PT0M35S

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