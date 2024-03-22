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Станция метро "Мякинино" около "Крокус Сити Холла" работает штатно - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
20:56 22.03.2024 (обновлено: 22:01 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/metro-1935043684.html
Станция метро "Мякинино" около "Крокус Сити Холла" работает штатно
Станция метро "Мякинино" около "Крокус Сити Холла" работает штатно - РИА Новости, 22.03.2024
Станция метро "Мякинино" около "Крокус Сити Холла" работает штатно
Станция метро Москвы "Мякинино" около "Крокус сити холл" работает в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 22.03.2024
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2024-03-22T22:01
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
крокус сити холл
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Станция метро Москвы "Мякинино" около "Крокус сити холл" работает в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Станция "Мякинино" работает в штатном режиме — для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении.Ранее корреспондент передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что выехал на место ЧП, где горит здание "Крокус сити холл", создан оперативный штаб."Станция "Мякинино" работает штатно. Информация о закрытии не соответствует действительности", - сообщается в Telegram-канале Дептранса.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.
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РИА Новости
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Кадры пожара в "Крокус Сити Холле"
Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), андрей воробьев, крокус сити холл, видео
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Крокус Сити Холл
Станция метро "Мякинино" около "Крокус Сити Холла" работает штатно
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Станция метро Москвы "Мякинино" около "Крокус сити холл" работает в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
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Станция метро "Мякинино" около "Крокус Сити Холла" работает штатно

Дептранс: станция метро Мякинино около "Крокус Сити Холла" работает штатно

© РИА НовостиДым от пожара в здании Крокус Сити Холла
Дым от пожара в здании Крокус Сити Холла
© РИА Новости
Дым от пожара в здании Крокус Сити Холла
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Станция метро Москвы "Мякинино" около "Крокус сити холл" работает в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Станция "Мякинино" работает в штатном режиме — для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении.
Ранее корреспондент передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что выехал на место ЧП, где горит здание "Крокус сити холл", создан оперативный штаб.
"Станция "Мякинино" работает штатно. Информация о закрытии не соответствует действительности", - сообщается в Telegram-канале Дептранса.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевКрокус Сити Холл
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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