https://ria.ru/20240322/metro-1934904973.html

Бочкарев рассказал об оформлении станции метро "Университет дружбы народов"

Бочкарев рассказал об оформлении станции метро "Университет дружбы народов" - РИА Новости, 22.03.2024

Бочкарев рассказал об оформлении станции метро "Университет дружбы народов"

На строящейся станции "Университет дружбы народов" Троицкой линии метро строители приступили к оформлению потолка платформы, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T12:57

2024-03-22T12:57

2024-03-22T12:57

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. На строящейся станции "Университет дружбы народов" Троицкой линии метро строители приступили к оформлению потолка платформы, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Продолжается архитектурная отделка платформенного участка строящейся станции "Университет дружбы народов" – строители приступили к монтажу потолочных панелей и решеток вентиляции на предварительно установленные подсистемы", – цитирует его пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, проектом станции предусмотрена отделка потолка платформы крупноформатными алюминиевыми панелями со светло-синими и светло-зелеными кессонами, в которых будут размещены светильники. "На путевых стенах уже смонтированы алюминиевые панели, на которых нанесено название станции, пол оформлен гранитом, а два ряда колонн – мрамором", – добавил Бочкарев. Как указывается в сообщении, архитектурно-отделочные работы на станции уже выполнены более чем на две трети. Также в значительной мере готова ее инженерная начинка: смонтированы эскалаторы, проложено около 600 километров электрокабеля, свыше 15 километров трубопровода и более четырех километров систем вентиляции. Троицкая линия метро протяженностью более 40 километров с 17 станциями соединит платформы Московского центрального кольца с Троицком, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Завершение основных работ по строительству первой очереди Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки" намечено на 2024 год.

https://ria.ru/20240220/moskva-1928408464.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, стройкомплекс москвы