https://ria.ru/20240322/metro-1934904973.html
Бочкарев рассказал об оформлении станции метро "Университет дружбы народов"
Бочкарев рассказал об оформлении станции метро "Университет дружбы народов" - РИА Новости, 22.03.2024
Бочкарев рассказал об оформлении станции метро "Университет дружбы народов"
На строящейся станции "Университет дружбы народов" Троицкой линии метро строители приступили к оформлению потолка платформы, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:57
2024-03-22T12:57
2024-03-22T12:57
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. На строящейся станции "Университет дружбы народов" Троицкой линии метро строители приступили к оформлению потолка платформы, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Продолжается архитектурная отделка платформенного участка строящейся станции "Университет дружбы народов" – строители приступили к монтажу потолочных панелей и решеток вентиляции на предварительно установленные подсистемы", – цитирует его пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, проектом станции предусмотрена отделка потолка платформы крупноформатными алюминиевыми панелями со светло-синими и светло-зелеными кессонами, в которых будут размещены светильники. "На путевых стенах уже смонтированы алюминиевые панели, на которых нанесено название станции, пол оформлен гранитом, а два ряда колонн – мрамором", – добавил Бочкарев. Как указывается в сообщении, архитектурно-отделочные работы на станции уже выполнены более чем на две трети. Также в значительной мере готова ее инженерная начинка: смонтированы эскалаторы, проложено около 600 километров электрокабеля, свыше 15 километров трубопровода и более четырех километров систем вентиляции. Троицкая линия метро протяженностью более 40 километров с 17 станциями соединит платформы Московского центрального кольца с Троицком, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Завершение основных работ по строительству первой очереди Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки" намечено на 2024 год.
https://ria.ru/20240220/moskva-1928408464.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. На строящейся станции "Университет дружбы народов" Троицкой линии метро строители приступили к оформлению потолка платформы, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
«
"Продолжается архитектурная отделка платформенного участка строящейся станции "Университет дружбы народов" – строители приступили к монтажу потолочных панелей и решеток вентиляции на предварительно установленные подсистемы", – цитирует его пресс-служба столичного стройкомплекса.
По словам заммэра, проектом станции предусмотрена отделка потолка платформы крупноформатными алюминиевыми панелями со светло-синими и светло-зелеными кессонами, в которых будут размещены светильники.
«
"На путевых стенах уже смонтированы алюминиевые панели, на которых нанесено название станции, пол оформлен гранитом, а два ряда колонн – мрамором", – добавил Бочкарев.
Как указывается в сообщении, архитектурно-отделочные работы на станции уже выполнены более чем на две трети. Также в значительной мере готова ее инженерная начинка: смонтированы эскалаторы, проложено около 600 километров электрокабеля, свыше 15 километров трубопровода и более четырех километров систем вентиляции.
Троицкая линия метро протяженностью более 40 километров с 17 станциями соединит платформы Московского центрального кольца с Троицком, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Завершение основных работ по строительству первой очереди Троицкой линии от станции "ЗИЛ
" до "Коммунарки" намечено на 2024 год.
Бочкарев: на северо-западе Москвы к середине года построят торговый центр