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Минкультуры отменило массовые и развлекательные мероприятия в ближайшие дни - РИА Новости, 22.03.2024
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23:44 22.03.2024 (обновлено: 23:53 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/meropriyatiya-1935109242.html
Минкультуры отменило массовые и развлекательные мероприятия в ближайшие дни
Минкультуры отменило массовые и развлекательные мероприятия в ближайшие дни - РИА Новости, 22.03.2024
Минкультуры отменило массовые и развлекательные мероприятия в ближайшие дни
Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются, сообщили в пресс-службе Минкультуры России. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T23:44
2024-03-22T23:53
специальная военная операция на украине
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются, сообщили в пресс-службе Минкультуры России."Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются", - говорится в сообщении.В ведомстве также выразили соболезнования родным и близким погибших в "Крокус сити холле"."Ужасная, непостижимая трагедия в "Крокус сити холле". Родным и близким погибших - соболезнования. Скорбим вместе с вами. Скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркнули в Минкультуры.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Минкультуры отменило массовые и развлекательные мероприятия в ближайшие дни

В России отменили массовые и развлекательные мероприятия в ближайшие дни

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМашины скорой помощи и полиции у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. 22 марта 2024
Машины скорой помощи и полиции у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба. 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Машины скорой помощи и полиции у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. 22 марта 2024
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.
"Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются", - говорится в сообщении.
В ведомстве также выразили соболезнования родным и близким погибших в "Крокус сити холле".
«
"Ужасная, непостижимая трагедия в "Крокус сити холле". Родным и близким погибших - соболезнования. Скорбим вместе с вами. Скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркнули в Минкультуры.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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