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Минкультуры отменило массовые и развлекательные мероприятия в ближайшие дни
Минкультуры отменило массовые и развлекательные мероприятия в ближайшие дни - РИА Новости, 22.03.2024
Минкультуры отменило массовые и развлекательные мероприятия в ближайшие дни
Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются, сообщили в пресс-службе Минкультуры России. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T23:44
2024-03-22T23:44
2024-03-22T23:53
специальная военная операция на украине
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются, сообщили в пресс-службе Минкультуры России."Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются", - говорится в сообщении.В ведомстве также выразили соболезнования родным и близким погибших в "Крокус сити холле"."Ужасная, непостижимая трагедия в "Крокус сити холле". Родным и близким погибших - соболезнования. Скорбим вместе с вами. Скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркнули в Минкультуры.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Минкультуры отменило массовые и развлекательные мероприятия в ближайшие дни
В России отменили массовые и развлекательные мероприятия в ближайшие дни
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.
"Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются", - говорится в сообщении.
В ведомстве также выразили соболезнования родным и близким погибших в "Крокус сити холле".
«
"Ужасная, непостижимая трагедия в "Крокус сити холле". Родным и близким погибших - соболезнования. Скорбим вместе с вами. Скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркнули в Минкультуры.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.