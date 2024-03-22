https://ria.ru/20240322/meropriyatiya-1935109242.html

Минкультуры отменило массовые и развлекательные мероприятия в ближайшие дни

Минкультуры отменило массовые и развлекательные мероприятия в ближайшие дни - РИА Новости, 22.03.2024

Минкультуры отменило массовые и развлекательные мероприятия в ближайшие дни

Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются, сообщили в пресс-службе Минкультуры России. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:44

2024-03-22T23:44

2024-03-22T23:53

специальная военная операция на украине

россия

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются, сообщили в пресс-службе Минкультуры России."Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются", - говорится в сообщении.В ведомстве также выразили соболезнования родным и близким погибших в "Крокус сити холле"."Ужасная, непостижимая трагедия в "Крокус сити холле". Родным и близким погибших - соболезнования. Скорбим вместе с вами. Скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркнули в Минкультуры.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>

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Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)