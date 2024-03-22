https://ria.ru/20240322/meksika-1934830861.html

Киев добивается вмешательства Мексики в конфликт на Украине, заявил посол

Киев добивается вмешательства Мексики в конфликт на Украине, заявил посол - РИА Новости, 22.03.2024

Киев добивается вмешательства Мексики в конфликт на Украине, заявил посол

Интервью главы украинского МИД Дмитрия Кулебы мексиканской газете Universal, в котором он призывает мексиканцев "проснуться" перед лицом российского... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T03:24

2024-03-22T03:24

2024-03-22T03:24

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МЕХИКО, 22 мар - РИА Новости. Интервью главы украинского МИД Дмитрия Кулебы мексиканской газете Universal, в котором он призывает мексиканцев "проснуться" перед лицом российского вмешательства в их внутренние дела является примером дешевой пропаганды, нацеленной на то, чтобы втянуть Мексику в геополитические авантюры, заявил посол России в Мексике Николай Софинский. "Интервью Кулебы - пример дешевой пропаганды, нацеленной на манипуляцию общественным мнением и на то, чтобы втянуть Мексику в геополитические авантюры", - заявил Софинский в реплике, которую распространила российская дипмиссия. Ранее глава украинского МИД дал интервью мексиканской газете Universal, в котором среди прочего "предупредил" мексиканцев об опасности расширения присутствия российской телекомпании RT в латиноамериканской стране, назвав ее единственной целю дестабилизацию и раздор в местном обществе, и заявил им, что "пришло время проснуться". Кулеба также указал, что ждет от Мехико практических мер по участию в реализации украинской "Формулы мира". "Своим интервью Кулеба пытается добиться вмешательства Мексики в конфликт. Проснуться надо не Мексике, а Украине и понять, что угроза – это не Россия, а марионетки Вашингтона, сидящие в Киеве, которые, следуя приказам из-за океана, используют эту страну в качестве антироссийского тарана, а украинский народ - в качестве "пушечного мяса" в войне Запада против России. Если страна отказывается от своего суверенитета и превращается в дрон-камикадзе, управляемый дистанционно, то ничего хорошего ее не ждет", - напомнил российский посол. По словам дипломата, нет сомнений, что "формула Зеленского" нацелена не на поиск мира, а на то, чтобы сформировать антироссийский альянс и попытаться вовлечь в него страны Глобального Юга. "Поиск мира – это танец для двоих. И чтобы мир был устойчивым необходимо, чтобы были учтены интересы России. Тот, кто считает, что Россия оставит несколько миллионов этнических русских для репрессий киевских неонацистов, тот ошибается", - подчеркнул Софинский.

https://ria.ru/20230801/meksika-1887492512.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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мексика, россия, киев, дмитрий кулеба, украина, в мире