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МЧС России не подтверждает данные о локализации пожара в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
23:13 22.03.2024 (обновлено: 23:36 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/mchs-1935094993.html
МЧС России не подтверждает данные о локализации пожара в "Крокусе"
МЧС России не подтверждает данные о локализации пожара в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
МЧС России не подтверждает данные о локализации пожара в "Крокусе"
МЧС России опровергло информацию о локализации пожара, его площадь на данный момент составляет 12,9 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T23:13
2024-03-22T23:36
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. МЧС России опровергло информацию о локализации пожара, его площадь на данный момент составляет 12,9 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ведомства."МЧС России не подтверждает информацию о локализации пожара. В настоящее время площадь пожара составляет 12,9 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.В здании начался пожар.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Теракт в "Крокус Сити Холле"

МЧС России не подтверждает данные о локализации пожара в "Крокусе"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГорящий верхний этаж концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Горящий верхний этаж концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. МЧС России опровергло информацию о локализации пожара, его площадь на данный момент составляет 12,9 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ведомства.
«
"МЧС России не подтверждает информацию о локализации пожара. В настоящее время площадь пожара составляет 12,9 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
В здании начался пожар.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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