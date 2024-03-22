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Минфин и Центробанк договорились обсудить майнинг криптовалют - РИА Новости, 22.03.2024
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15:38 22.03.2024 (обновлено: 15:40 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/mayning-1934961624.html
Минфин и Центробанк договорились обсудить майнинг криптовалют
Минфин и Центробанк договорились обсудить майнинг криптовалют - РИА Новости, 22.03.2024
Минфин и Центробанк договорились обсудить майнинг криптовалют
Минфин и Банк России договорились обсудить майнинг криптовалют, возможность использования его результатов для внешних и внутренних расчетов, заявил министр... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:38
2024-03-22T15:40
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
криптовалюта
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Минфин и Банк России договорились обсудить майнинг криптовалют, возможность использования его результатов для внешних и внутренних расчетов, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Конечно, и мы, и Центральный банк против того, чтобы криптовалюты ходили внутри страны, потому что криптовалюты неподконтрольны нашему регулятору", — сказал он, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ. "Но мне кажется, что нам нужно договориться о том, что можно делать с криптовалютой, что нельзя. И мы сейчас с Центральным банком договорились, — сегодня у меня будет встреча с коллегами из Центрального банка по вопросу майнинга, — можно ли использовать результаты этого процесса для расчётов внутри и в международных расчетах", — добавил он. "Мы все склоняемся к тому, что можно использовать во внешних расчетах, ну а внутри - какие запреты и ограничения для этого — сегодня как раз будем обсуждать. Уверен, что мы с Центральным банком договоримся. Этот вопрос уже не один год стоит", — сказал Силуанов.
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), криптовалюта
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Криптовалюта
Минфин и Центробанк договорились обсудить майнинг криптовалют

Силуанов: Минфин и Банк России договорились обсудить майнинг криптовалют

© РИА Новости / Евгений Козырев | Перейти в медиабанкСтойка на майнинговой ферме
Стойка на майнинговой ферме - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Евгений Козырев
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Стойка на майнинговой ферме. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Минфин и Банк России договорились обсудить майнинг криптовалют, возможность использования его результатов для внешних и внутренних расчетов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Конечно, и мы, и Центральный банк против того, чтобы криптовалюты ходили внутри страны, потому что криптовалюты неподконтрольны нашему регулятору", — сказал он, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ.
«
"Но мне кажется, что нам нужно договориться о том, что можно делать с криптовалютой, что нельзя. И мы сейчас с Центральным банком договорились, — сегодня у меня будет встреча с коллегами из Центрального банка по вопросу майнинга, — можно ли использовать результаты этого процесса для расчётов внутри и в международных расчетах", — добавил он.
"Мы все склоняемся к тому, что можно использовать во внешних расчетах, ну а внутри - какие запреты и ограничения для этого — сегодня как раз будем обсуждать. Уверен, что мы с Центральным банком договоримся. Этот вопрос уже не один год стоит", — сказал Силуанов.
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