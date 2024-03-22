https://ria.ru/20240322/mayning-1934961624.html
Минфин и Центробанк договорились обсудить майнинг криптовалют
Минфин и Центробанк договорились обсудить майнинг криптовалют - РИА Новости, 22.03.2024
Минфин и Центробанк договорились обсудить майнинг криптовалют
Минфин и Банк России договорились обсудить майнинг криптовалют, возможность использования его результатов для внешних и внутренних расчетов, заявил министр... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:38
2024-03-22T15:38
2024-03-22T15:40
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
криптовалюта
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Минфин и Банк России договорились обсудить майнинг криптовалют, возможность использования его результатов для внешних и внутренних расчетов, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Конечно, и мы, и Центральный банк против того, чтобы криптовалюты ходили внутри страны, потому что криптовалюты неподконтрольны нашему регулятору", — сказал он, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ. "Но мне кажется, что нам нужно договориться о том, что можно делать с криптовалютой, что нельзя. И мы сейчас с Центральным банком договорились, — сегодня у меня будет встреча с коллегами из Центрального банка по вопросу майнинга, — можно ли использовать результаты этого процесса для расчётов внутри и в международных расчетах", — добавил он. "Мы все склоняемся к тому, что можно использовать во внешних расчетах, ну а внутри - какие запреты и ограничения для этого — сегодня как раз будем обсуждать. Уверен, что мы с Центральным банком договоримся. Этот вопрос уже не один год стоит", — сказал Силуанов.
https://ria.ru/20231212/proekt-1915348624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), криптовалюта
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Криптовалюта
Минфин и Центробанк договорились обсудить майнинг криптовалют
Силуанов: Минфин и Банк России договорились обсудить майнинг криптовалют