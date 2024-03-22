https://ria.ru/20240322/mayning-1934961624.html

Минфин и Центробанк договорились обсудить майнинг криптовалют

Минфин и Центробанк договорились обсудить майнинг криптовалют - РИА Новости, 22.03.2024

Минфин и Центробанк договорились обсудить майнинг криптовалют

Минфин и Банк России договорились обсудить майнинг криптовалют, возможность использования его результатов для внешних и внутренних расчетов, заявил министр... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T15:38

2024-03-22T15:38

2024-03-22T15:40

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

криптовалюта

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Минфин и Банк России договорились обсудить майнинг криптовалют, возможность использования его результатов для внешних и внутренних расчетов, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Конечно, и мы, и Центральный банк против того, чтобы криптовалюты ходили внутри страны, потому что криптовалюты неподконтрольны нашему регулятору", — сказал он, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ. "Но мне кажется, что нам нужно договориться о том, что можно делать с криптовалютой, что нельзя. И мы сейчас с Центральным банком договорились, — сегодня у меня будет встреча с коллегами из Центрального банка по вопросу майнинга, — можно ли использовать результаты этого процесса для расчётов внутри и в международных расчетах", — добавил он. "Мы все склоняемся к тому, что можно использовать во внешних расчетах, ну а внутри - какие запреты и ограничения для этого — сегодня как раз будем обсуждать. Уверен, что мы с Центральным банком договоримся. Этот вопрос уже не один год стоит", — сказал Силуанов.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), криптовалюта