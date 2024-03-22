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"Коммунисты России" предложили ввести маркировку высказываний русофобов - РИА Новости, 22.03.2024
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09:21 22.03.2024 (обновлено: 13:08 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/markirovka-1934849568.html
"Коммунисты России" предложили ввести маркировку высказываний русофобов
"Коммунисты России" предложили ввести маркировку высказываний русофобов - РИА Новости, 22.03.2024
"Коммунисты России" предложили ввести маркировку высказываний русофобов
Коммунистическая партия "Коммунисты России" направила предложения председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о введении дополнительной маркировки... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T09:21
2024-03-22T13:08
михаил мишустин
сергей малинкович
коммунисты россии
ссср
россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Коммунистическая партия "Коммунисты России" направила предложения председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о введении дополнительной маркировки высказываний русофобов, антисоветчиков, либералов и скрытых противников СВО, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович. &quot;С иноагентами все понятно, они выявлены и выявляются. Но есть и много других вредных персон. Это те, кто Россию и СССР явно не любит и скучает по 90-м, но не хочет признания себя иноагентами, изворачивается, осторожничает, хитрит. Такие люди, как, например, (политик Борис — ред.) Надеждин, (телеведущий Иван) Ургант, (певица) Лолита, (журналистка Ксения) Собчак и все участники голой вечеринки, (политик Ирина) Хакамада, (комик Александр) Ревва, (спортсменка Елена) Исинбаева и другие&quot;, — заявил собеседник агентства.Он уточнил, что маркировка иноагентов не исчерпывает весь инструментарий, необходимый для выявления сторонников западного образа жизни, находящихся в РФ. "В зависимости от степени их проступков, предлагаем помечать их по принципу четырех Б с индексами — Болтуны, Бездельники, Безответственные и, самый жесткий индекс, Б с тремя точками", — добавил Малинкович. Лидер партии заявил, что предложения направлены Мишустину. "За антисоветские высказывания присваивать фигурантам индекс 1Б (Болтуны), за желание восхищаться Западом и привязанность к западным брендам присваивать индекс 3Б (Безответственность), за неявные призывы к прекращению СВО, как у Надеждина, маркировать таких Б с тремя точками (индекс Б4), а разного рода инфоцыган, блогеров-разводил, сколотивших многомиллионные состояния, помечать индексом Б3 — Бездельники",— пояснил коммунист.Ранее партия отправила обращение в Совет Федерации с предложением принять закон, чтобы работодатели поздравляли сотрудниц с Международным женским денем.
https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html
https://ria.ru/20240227/volodin-1929761843.html
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михаил мишустин, сергей малинкович, коммунисты россии, ссср, россия
Михаил Мишустин, Сергей Малинкович, Коммунисты России, СССР, Россия
"Коммунисты России" предложили ввести маркировку высказываний русофобов

Мишустину предложили ввести маркировку высказываний русофобов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального комитета Коммунистической партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович
Председатель Центрального комитета Коммунистической партии Коммунисты России Сергей Малинкович - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Председатель Центрального комитета Коммунистической партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Коммунистическая партия "Коммунисты России" направила предложения председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о введении дополнительной маркировки высказываний русофобов, антисоветчиков, либералов и скрытых противников СВО, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович.
«

"С иноагентами все понятно, они выявлены и выявляются. Но есть и много других вредных персон. Это те, кто Россию и СССР явно не любит и скучает по 90-м, но не хочет признания себя иноагентами, изворачивается, осторожничает, хитрит. Такие люди, как, например, (политик Борис ред.) Надеждин, (телеведущий Иван) Ургант, (певица) Лолита, (журналистка Ксения) Собчак и все участники голой вечеринки, (политик Ирина) Хакамада, (комик Александр) Ревва, (спортсменка Елена) Исинбаева и другие", заявил собеседник агентства.

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Он уточнил, что маркировка иноагентов не исчерпывает весь инструментарий, необходимый для выявления сторонников западного образа жизни, находящихся в РФ.
"В зависимости от степени их проступков, предлагаем помечать их по принципу четырех Б с индексами Болтуны, Бездельники, Безответственные и, самый жесткий индекс, Б с тремя точками", добавил Малинкович.
Лидер партии заявил, что предложения направлены Мишустину.
"За антисоветские высказывания присваивать фигурантам индекс 1Б (Болтуны), за желание восхищаться Западом и привязанность к западным брендам присваивать индекс 3Б (Безответственность), за неявные призывы к прекращению СВО, как у Надеждина, маркировать таких Б с тремя точками (индекс Б4), а разного рода инфоцыган, блогеров-разводил, сколотивших многомиллионные состояния, помечать индексом Б3 Бездельники", пояснил коммунист.
Ранее партия отправила обращение в Совет Федерации с предложением принять закон, чтобы работодатели поздравляли сотрудниц с Международным женским денем.
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Михаил МишустинСергей МалинковичКоммунисты РоссииСССРРоссия
 
 
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