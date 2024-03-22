https://ria.ru/20240322/markirovka-1934849568.html

"Коммунисты России" предложили ввести маркировку высказываний русофобов

"Коммунисты России" предложили ввести маркировку высказываний русофобов - РИА Новости, 22.03.2024

"Коммунисты России" предложили ввести маркировку высказываний русофобов

Коммунистическая партия "Коммунисты России" направила предложения председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о введении дополнительной маркировки... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T09:21

2024-03-22T09:21

2024-03-22T13:08

михаил мишустин

сергей малинкович

коммунисты россии

ссср

россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Коммунистическая партия "Коммунисты России" направила предложения председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о введении дополнительной маркировки высказываний русофобов, антисоветчиков, либералов и скрытых противников СВО, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович. "С иноагентами все понятно, они выявлены и выявляются. Но есть и много других вредных персон. Это те, кто Россию и СССР явно не любит и скучает по 90-м, но не хочет признания себя иноагентами, изворачивается, осторожничает, хитрит. Такие люди, как, например, (политик Борис — ред.) Надеждин, (телеведущий Иван) Ургант, (певица) Лолита, (журналистка Ксения) Собчак и все участники голой вечеринки, (политик Ирина) Хакамада, (комик Александр) Ревва, (спортсменка Елена) Исинбаева и другие", — заявил собеседник агентства.Он уточнил, что маркировка иноагентов не исчерпывает весь инструментарий, необходимый для выявления сторонников западного образа жизни, находящихся в РФ. "В зависимости от степени их проступков, предлагаем помечать их по принципу четырех Б с индексами — Болтуны, Бездельники, Безответственные и, самый жесткий индекс, Б с тремя точками", — добавил Малинкович. Лидер партии заявил, что предложения направлены Мишустину. "За антисоветские высказывания присваивать фигурантам индекс 1Б (Болтуны), за желание восхищаться Западом и привязанность к западным брендам присваивать индекс 3Б (Безответственность), за неявные призывы к прекращению СВО, как у Надеждина, маркировать таких Б с тремя точками (индекс Б4), а разного рода инфоцыган, блогеров-разводил, сколотивших многомиллионные состояния, помечать индексом Б3 — Бездельники",— пояснил коммунист.Ранее партия отправила обращение в Совет Федерации с предложением принять закон, чтобы работодатели поздравляли сотрудниц с Международным женским денем.

https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html

https://ria.ru/20240227/volodin-1929761843.html

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михаил мишустин, сергей малинкович, коммунисты россии, ссср, россия