https://ria.ru/20240322/markirovka-1934849568.html
"Коммунисты России" предложили ввести маркировку высказываний русофобов
"Коммунисты России" предложили ввести маркировку высказываний русофобов - РИА Новости, 22.03.2024
"Коммунисты России" предложили ввести маркировку высказываний русофобов
Коммунистическая партия "Коммунисты России" направила предложения председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о введении дополнительной маркировки... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T09:21
2024-03-22T09:21
2024-03-22T13:08
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Коммунистическая партия "Коммунисты России" направила предложения председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о введении дополнительной маркировки высказываний русофобов, антисоветчиков, либералов и скрытых противников СВО, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович. "С иноагентами все понятно, они выявлены и выявляются. Но есть и много других вредных персон. Это те, кто Россию и СССР явно не любит и скучает по 90-м, но не хочет признания себя иноагентами, изворачивается, осторожничает, хитрит. Такие люди, как, например, (политик Борис — ред.) Надеждин, (телеведущий Иван) Ургант, (певица) Лолита, (журналистка Ксения) Собчак и все участники голой вечеринки, (политик Ирина) Хакамада, (комик Александр) Ревва, (спортсменка Елена) Исинбаева и другие", — заявил собеседник агентства.Он уточнил, что маркировка иноагентов не исчерпывает весь инструментарий, необходимый для выявления сторонников западного образа жизни, находящихся в РФ. "В зависимости от степени их проступков, предлагаем помечать их по принципу четырех Б с индексами — Болтуны, Бездельники, Безответственные и, самый жесткий индекс, Б с тремя точками", — добавил Малинкович. Лидер партии заявил, что предложения направлены Мишустину. "За антисоветские высказывания присваивать фигурантам индекс 1Б (Болтуны), за желание восхищаться Западом и привязанность к западным брендам присваивать индекс 3Б (Безответственность), за неявные призывы к прекращению СВО, как у Надеждина, маркировать таких Б с тремя точками (индекс Б4), а разного рода инфоцыган, блогеров-разводил, сколотивших многомиллионные состояния, помечать индексом Б3 — Бездельники",— пояснил коммунист.Ранее партия отправила обращение в Совет Федерации с предложением принять закон, чтобы работодатели поздравляли сотрудниц с Международным женским денем.
https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html
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михаил мишустин, сергей малинкович, коммунисты россии, ссср, россия
Михаил Мишустин, Сергей Малинкович, Коммунисты России, СССР, Россия
"Коммунисты России" предложили ввести маркировку высказываний русофобов
Мишустину предложили ввести маркировку высказываний русофобов
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Коммунистическая партия "Коммунисты России" направила предложения председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о введении дополнительной маркировки высказываний русофобов, антисоветчиков, либералов и скрытых противников СВО, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович.
«
"С иноагентами все понятно, они выявлены и выявляются. Но есть и много других вредных персон. Это те, кто Россию и СССР явно не любит и скучает по 90-м, но не хочет признания себя иноагентами, изворачивается, осторожничает, хитрит. Такие люди, как, например, (политик Борис — ред.) Надеждин, (телеведущий Иван) Ургант, (певица) Лолита, (журналистка Ксения) Собчак и все участники голой вечеринки, (политик Ирина) Хакамада, (комик Александр) Ревва, (спортсменка Елена) Исинбаева и другие", — заявил собеседник агентства.
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Он уточнил, что маркировка иноагентов не исчерпывает весь инструментарий, необходимый для выявления сторонников западного образа жизни, находящихся в РФ.
"В зависимости от степени их проступков, предлагаем помечать их по принципу четырех Б с индексами — Болтуны, Бездельники, Безответственные и, самый жесткий индекс, Б с тремя точками", — добавил Малинкович.
Лидер партии заявил, что предложения направлены Мишустину.
"За антисоветские высказывания присваивать фигурантам индекс 1Б (Болтуны), за желание восхищаться Западом и привязанность к западным брендам присваивать индекс 3Б (Безответственность), за неявные призывы к прекращению СВО, как у Надеждина, маркировать таких Б с тремя точками (индекс Б4), а разного рода инфоцыган, блогеров-разводил, сколотивших многомиллионные состояния, помечать индексом Б3 — Бездельники",— пояснил коммунист.
Ранее партия отправила обращение в Совет Федерации с предложением принять закон, чтобы работодатели поздравляли сотрудниц с Международным женским денем.
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