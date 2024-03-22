https://ria.ru/20240322/livan-1934822847.html
В Ливане появились билборды с изображениями Путина
В Ливане появились билборды с изображениями Путина - РИА Новости, 22.03.2024
В Ливане появились билборды с изображениями Путина
Билборды с изображениями президента РФ Владимира Путина появились в ряде районов Ливана после его переизбрания на этот пост, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T00:24
2024-03-22T00:24
2024-03-22T00:24
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БЕЙРУТ, 22 мар - РИА Новости. Билборды с изображениями президента РФ Владимира Путина появились в ряде районов Ливана после его переизбрания на этот пост, передает корреспондент РИА Новости. Рекламные щиты с Путиным можно увидеть в ливанской столице Бейруте, по дороге в международный аэропорт и перед Ливанским университетом, и на улицах города Сайда. Изображения были подписаны комитетом ливано-российской солидарности в сотрудничестве с рядом университетов, включая РУДН. На билбордах написаны лозунги, в том числе "Путин. Россия. Победа". Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.
https://ria.ru/20230921/livan-1897901977.html
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россия, ливан, владимир путин, бейрут, в мире
Россия, Ливан, Владимир Путин, Бейрут, В мире
В Ливане появились билборды с изображениями Путина
В нескольких районах Ливана появились билборды с изображениями Путина